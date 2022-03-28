https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540439.html

Санкции обрекают европейцев на жизнь в запредельных ценах, заявили в МИД

Санкции обрекают европейцев на жизнь в запредельных ценах, заявили в МИД - РИА Новости, 28.03.2022

Санкции обрекают европейцев на жизнь в запредельных ценах, заявили в МИД

ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания Евросовета. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:11

2022-03-28T18:11

2022-03-28T18:43

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

мария захарова

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя итоги заседания Евросовета."Брюссельские чиновники <...> обрекают рядовых европейцев на слом социально ориентированной экономической модели, жизнь в условиях запредельных цен на электроэнергию и топливо, сокращения социальных выплат в пользу военных бюджетов, галопирующей инфляции и массовой безработицы", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к похожему сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, мария захарова