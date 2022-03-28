https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780514375.html

Итальянский журналист раскрыл, кому выгодны санкции против России

Итальянский журналист назвал антироссийские санкции бомбами для всего мира - РИА Новости, 28.03.2022

Итальянский журналист раскрыл, кому выгодны санкции против России

Введенные против России санкции из-за спецоперации на Украине всерьез бьют по самим странам Запада, заявил в интервью "Известиям" итальянский журналист Джорджио РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:47

2022-03-28T16:47

2022-03-28T18:04

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Введенные против России санкции из-за спецоперации на Украине всерьез бьют по самим странам Запада, заявил в интервью "Известиям" итальянский журналист Джорджио Бьянки.По его словам, в то время как власти этих государств переживают кризис, но активно это замалчивают, простые жители осознают, что как минимум ближайшие две зимы будут тяжелыми. Донести альтернативную точку зрения в итальянских медиа невозможно, поскольку они контролируются "всего двумя людьми", подчеркнул Бьянки.Он отметил, что задолго до событий на Украине предупреждал о возможной эскалации напряженности."На мой взгляд, США и НАТО вынудили Россию ступить на территорию Украины ради введения санкций: такая мера позволяет ее отделить от Западной Европы. Конечно, санкции бьют по экономике России, при этом и другие государства от них страдают. Санкции — те же бомбы по сути, от них страдают все", — указал журналист.Бьянки выразил мнение, что от ограничительных мер выигрывают только США и Великобритания: в частности, Америка начала активнее продавать газ странам Европы, при этом он дороже и хуже по качеству, чем российский.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220328/evropa-1780506423.html

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780431458.html

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Станислав Ванд

россия, москва, нато, ситуация в днр и лнр, великобритания