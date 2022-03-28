https://ria.ru/20220328/samoizolyatsiya-1780397918.html

В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей

В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей - РИА Новости, 28.03.2022

В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей

Власти Челябинской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19, в связи с улучшением эпидситуации с новой... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:34

2022-03-28T09:34

2022-03-28T09:34

распространение коронавируса

общество

челябинская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мар – РИА Новости. Власти Челябинской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19, в связи с улучшением эпидситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщалось, режим самоизоляции для граждан старше 60 лет в регионе был введен в октябре 2021 года."В связи с улучшением эпидситуации по решению оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Челябинской области отменяются режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19, а также запрет на проведение публичных мероприятий", - говорится в сообщении.Кроме того, отменяются рекомендации гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов и необходимость согласования проведения концертов с министерством культуры Челябинской области, уточняется в сообщении.По данным минздрава региона, в области подтверждено 316 900 случаев заболевания COVID-19 (плюс 568 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 41).

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, челябинская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы