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В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей
В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей - РИА Новости, 28.03.2022
В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей
Власти Челябинской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19, в связи с улучшением эпидситуации с новой... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:34
2022-03-28T09:34
2022-03-28T09:34
распространение коронавируса
общество
челябинская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мар – РИА Новости. Власти Челябинской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19, в связи с улучшением эпидситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщалось, режим самоизоляции для граждан старше 60 лет в регионе был введен в октябре 2021 года."В связи с улучшением эпидситуации по решению оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Челябинской области отменяются режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19, а также запрет на проведение публичных мероприятий", - говорится в сообщении.Кроме того, отменяются рекомендации гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов и необходимость согласования проведения концертов с министерством культуры Челябинской области, уточняется в сообщении.По данным минздрава региона, в области подтверждено 316 900 случаев заболевания COVID-19 (плюс 568 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 41).
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, челябинская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей
В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет