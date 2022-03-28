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В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей - РИА Новости, 28.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220328/samoizolyatsiya-1780397918.html
В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей
В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей - РИА Новости, 28.03.2022
В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей
Власти Челябинской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19, в связи с улучшением эпидситуации с новой... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:34
2022-03-28T09:34
распространение коронавируса
общество
челябинская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мар – РИА Новости. Власти Челябинской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19, в связи с улучшением эпидситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщалось, режим самоизоляции для граждан старше 60 лет в регионе был введен в октябре 2021 года."В связи с улучшением эпидситуации по решению оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Челябинской области отменяются режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19, а также запрет на проведение публичных мероприятий", - говорится в сообщении.Кроме того, отменяются рекомендации гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов и необходимость согласования проведения концертов с министерством культуры Челябинской области, уточняется в сообщении.По данным минздрава региона, в области подтверждено 316 900 случаев заболевания COVID-19 (плюс 568 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 41).
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общество, челябинская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
09:34 28.03.2022
 
В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых пожилых людей

В Челябинской области отменили самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мар – РИА Новости. Власти Челябинской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19, в связи с улучшением эпидситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщалось, режим самоизоляции для граждан старше 60 лет в регионе был введен в октябре 2021 года.
"В связи с улучшением эпидситуации по решению оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Челябинской области отменяются режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19, а также запрет на проведение публичных мероприятий", - говорится в сообщении.
Кроме того, отменяются рекомендации гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов и необходимость согласования проведения концертов с министерством культуры Челябинской области, уточняется в сообщении.
По данным минздрава региона, в области подтверждено 316 900 случаев заболевания COVID-19 (плюс 568 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 41).
 
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