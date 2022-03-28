Сноукайтинг и гонки на упряжках: как в Салехарде отметили День оленевода
День оленевода — главный праздник народов Крайнего Севера. Ежегодно, когда полярная ночь подходит к концу, тысячи жителей со всех уголков Ямала собираются вместе, чтобы встретить солнце, почтить традиции предков и заявить о своей самобытной культуре.
День оленевода — главный праздник народов Крайнего Севера. Ежегодно, когда полярная ночь подходит к концу, тысячи жителей со всех уголков Ямала собираются вместе, чтобы встретить солнце, почтить традиции предков и заявить о своей самобытной культуре.
В этом году мероприятия впервые длились два дня — настолько насыщенной и разнообразной была программа.
Гостей и участников ждали гонки на оленьих упряжках, показательные выступления по фристайлу на мотоциклах и снегоходах, сноускайтинг и парапланеризм.
И, конечно, соревнования по национальным видам спорта: перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна — аркана, с помощью которого пастухи отлавливают оленей.
В этом году мероприятия впервые длились два дня — настолько насыщенной и разнообразной была программа.
Гостей и участников ждали гонки на оленьих упряжках, показательные выступления по фристайлу на мотоциклах и снегоходах, сноускайтинг и парапланеризм.
И, конечно, соревнования по национальным видам спорта: перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна — аркана, с помощью которого пастухи отлавливают оленей.
Были и менее экстремальные развлечения. И в субботу, и в воскресенье на фестивальной площадке проводились мастер-классы в арт-чумах, работала праздничная ярмарка ямальских производителей, выступали артисты.
Также всем желающим предлагали покататься на тюбингах, собачьей или оленьей упряжке и сделать памятные снимки в фотозоне.
Были и менее экстремальные развлечения. И в субботу, и в воскресенье на фестивальной площадке проводились мастер-классы в арт-чумах, работала праздничная ярмарка ямальских производителей, выступали артисты.
Также всем желающим предлагали покататься на тюбингах, собачьей или оленьей упряжке и сделать памятные снимки в фотозоне.
Параллельно с активной программой проходил гастрономический фестиваль, на котором можно было попробовать блюда национальной кухни.
Параллельно с активной программой проходил гастрономический фестиваль, на котором можно было попробовать блюда национальной кухни.
А еще участникам удалось установить рекорд России по жарке ряпушки. Более 30 работников общепита одновременно готовили эту рыбу почти на 30 мангалах. Вышло больше 160 килограммов!
А еще участникам удалось установить рекорд России по жарке ряпушки. Более 30 работников общепита одновременно готовили эту рыбу почти на 30 мангалах. Вышло больше 160 килограммов!
День оленевода — не единственный повод приезжать в Салехард. Несмотря на то, что зима здесь кажется бесконечностью, небо в это время радует переливами северного сияния.
Интересно и просто побродить по городу, посмотреть на Обдорскую крепость, зайти в один из музеев и ближе познакомиться с культурой и бытом кочевников.
Тем более что от Москвы лететь всего три часа.
День оленевода — не единственный повод приезжать в Салехард. Несмотря на то, что зима здесь кажется бесконечностью, небо в это время радует переливами северного сияния.
Интересно и просто побродить по городу, посмотреть на Обдорскую крепость, зайти в один из музеев и ближе познакомиться с культурой и бытом кочевников.
Тем более что от Москвы лететь всего три часа.