Сноукайтинг и гонки на упряжках: как в Салехарде отметили День оленевода

В этом году мероприятия впервые длились два дня — настолько насыщенной и разнообразной была программа.

Гостей и участников ждали гонки на оленьих упряжках, показательные выступления по фристайлу на мотоциклах и снегоходах, сноускайтинг и парапланеризм.

И, конечно, соревнования по национальным видам спорта: перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна — аркана, с помощью которого пастухи отлавливают оленей.