Рейтинг@Mail.ru
Сноукайтинг и гонки на упряжках: как в Салехарде отметили День оленевода - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220328/salekhard-1780437602.html
Сноукайтинг и гонки на упряжках: как в Салехарде отметили День оленевода
Сноукайтинг и гонки на упряжках: как в Салехарде отметили День оленевода - РИА Новости, 28.03.2022
Сноукайтинг и гонки на упряжках: как в Салехарде отметили День оленевода
В минувшие выходные берег реки Полябта в Салехарде превратился в фестивальную площадку. Чего там только не было: и гонки на оленьих упряжках, и дегустация... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:40
2022-03-28T17:53
фото
туризм
салехард
праздник
туризм
россия
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780435841_0:409:2914:2048_1920x0_80_0_0_8731c3a71c0710c59c39a80a3139047a.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В минувшие выходные берег реки Полябта в Салехарде превратился в фестивальную площадку. Чего там только не было: и гонки на оленьих упряжках, и дегустация национальных блюд, и выступления по фристайлу. Успели даже установить рекорд России! О том, как прошел День оленевода в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, — в фотоленте РИА Новости.
салехард
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780435841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61d552fc60e037dff5cb77c79843ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, салехард, праздник, туризм, россия, рекорды, гастрономия, соревнования, собаки, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
17:40 28.03.2022 (обновлено: 17:53 28.03.2022)
 

Сноукайтинг и гонки на упряжках: как в Салехарде отметили День оленевода

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В минувшие выходные берег реки Полябта в Салехарде превратился в фестивальную площадку. Чего там только не было: и гонки на оленьих упряжках, и дегустация национальных блюд, и выступления по фристайлу. Успели даже установить рекорд России! О том, как прошел День оленевода в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

День оленевода — главный праздник народов Крайнего Севера. Ежегодно, когда полярная ночь подходит к концу, тысячи жителей со всех уголков Ямала собираются вместе, чтобы встретить солнце, почтить традиции предков и заявить о своей самобытной культуре.

Участники гонок на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода в Салехарде
1 из 6

День оленевода — главный праздник народов Крайнего Севера. Ежегодно, когда полярная ночь подходит к концу, тысячи жителей со всех уголков Ямала собираются вместе, чтобы встретить солнце, почтить традиции предков и заявить о своей самобытной культуре.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этом году мероприятия впервые длились два дня — настолько насыщенной и разнообразной была программа.

Гостей и участников ждали гонки на оленьих упряжках, показательные выступления по фристайлу на мотоциклах и снегоходах, сноускайтинг и парапланеризм.

И, конечно, соревнования по национальным видам спорта: перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна — аркана, с помощью которого пастухи отлавливают оленей.

Участники гонок на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода в Салехарде
2 из 6

В этом году мероприятия впервые длились два дня — настолько насыщенной и разнообразной была программа.

Гостей и участников ждали гонки на оленьих упряжках, показательные выступления по фристайлу на мотоциклах и снегоходах, сноускайтинг и парапланеризм.

И, конечно, соревнования по национальным видам спорта: перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна — аркана, с помощью которого пастухи отлавливают оленей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Были и менее экстремальные развлечения. И в субботу, и в воскресенье на фестивальной площадке проводились мастер-классы в арт-чумах, работала праздничная ярмарка ямальских производителей, выступали артисты.

Также всем желающим предлагали покататься на тюбингах, собачьей или оленьей упряжке и сделать памятные снимки в фотозоне.

Участники национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода, в Салехарде
3 из 6

Были и менее экстремальные развлечения. И в субботу, и в воскресенье на фестивальной площадке проводились мастер-классы в арт-чумах, работала праздничная ярмарка ямальских производителей, выступали артисты.

Также всем желающим предлагали покататься на тюбингах, собачьей или оленьей упряжке и сделать памятные снимки в фотозоне.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Параллельно с активной программой проходил гастрономический фестиваль, на котором можно было попробовать блюда национальной кухни.

Гонки на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода, в Салехарде
4 из 6

Параллельно с активной программой проходил гастрономический фестиваль, на котором можно было попробовать блюда национальной кухни.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

А еще участникам удалось установить рекорд России по жарке ряпушки. Более 30 работников общепита одновременно готовили эту рыбу почти на 30 мангалах. Вышло больше 160 килограммов!

Участники национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода, в Салехарде
5 из 6

А еще участникам удалось установить рекорд России по жарке ряпушки. Более 30 работников общепита одновременно готовили эту рыбу почти на 30 мангалах. Вышло больше 160 килограммов!

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

День оленевода — не единственный повод приезжать в Салехард. Несмотря на то, что зима здесь кажется бесконечностью, небо в это время радует переливами северного сияния.

Интересно и просто побродить по городу, посмотреть на Обдорскую крепость, зайти в один из музеев и ближе познакомиться с культурой и бытом кочевников.

Тем более что от Москвы лететь всего три часа.

Участники национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода, в Салехарде
6 из 6

День оленевода — не единственный повод приезжать в Салехард. Несмотря на то, что зима здесь кажется бесконечностью, небо в это время радует переливами северного сияния.

Интересно и просто побродить по городу, посмотреть на Обдорскую крепость, зайти в один из музеев и ближе познакомиться с культурой и бытом кочевников.

Тем более что от Москвы лететь всего три часа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
ТуризмФотоСалехардПраздникТуризмРоссияРекордыгастрономияСоревнованиясобакиЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала