https://ria.ru/20220328/rubl-1780379389.html
Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю
Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю - РИА Новости, 28.03.2022
Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю
Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T01:16
2022-03-28T01:16
2022-03-28T02:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
китай
федеральная резервная система сша
рубль
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.По его словам, повышение ставки ФРС США укрепит доллар, что добавит рублю негатива. Кроме того, в Китае и других странах наблюдается очередная волна распространения коронавируса — пандемический фактор не стоит сбрасывать со счетов.“Неясно, до каких уровней может ослабнуть рубль, однако, российская валюта за последние 20 лет почти всегда возвращалась к максимумам, которые на данный момент находятся у отметок выше 125 рублей за доллар, что не исключено и сейчас”, - подытожил Маслов.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780271172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, китай, федеральная резервная система сша, рубль
01:16 28.03.2022 (обновлено: 02:13 28.03.2022)
Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю
Аналитик Маслов допустил спад рубля из-за новых санкций, решений ФРС США и коронавируса