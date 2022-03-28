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Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю - РИА Новости, 28.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220328/rubl-1780379389.html
Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю
Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю - РИА Новости, 28.03.2022
Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю
Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T01:16
2022-03-28T02:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
китай
федеральная резервная система сша
рубль
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.По его словам, повышение ставки ФРС США укрепит доллар, что добавит рублю негатива. Кроме того, в Китае и других странах наблюдается очередная волна распространения коронавируса — пандемический фактор не стоит сбрасывать со счетов.“Неясно, до каких уровней может ослабнуть рубль, однако, российская валюта за последние 20 лет почти всегда возвращалась к максимумам, которые на данный момент находятся у отметок выше 125 рублей за доллар, что не исключено и сейчас”, - подытожил Маслов.
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экономика, сша, китай, федеральная резервная система сша, рубль
01:16 28.03.2022 (обновлено: 02:13 28.03.2022)
 
Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю

Аналитик Маслов допустил спад рубля из-за новых санкций, решений ФРС США и коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Российский рубль и американский доллар
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.
“Сейчас ведется полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению”, - отметил собеседник агентства.
По его словам, повышение ставки ФРС США укрепит доллар, что добавит рублю негатива. Кроме того, в Китае и других странах наблюдается очередная волна распространения коронавируса — пандемический фактор не стоит сбрасывать со счетов.
“Неясно, до каких уровней может ослабнуть рубль, однако, российская валюта за последние 20 лет почти всегда возвращалась к максимумам, которые на данный момент находятся у отметок выше 125 рублей за доллар, что не исключено и сейчас”, - подытожил Маслов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАКитайФедеральная резервная система СШАРубль
 
 
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