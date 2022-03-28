https://ria.ru/20220328/rubl-1780379389.html

Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю

Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю - РИА Новости, 28.03.2022

Эксперт объяснил, кто может нанести очередной удар по рублю

Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T01:16

2022-03-28T01:16

2022-03-28T02:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

китай

федеральная резервная система сша

рубль

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.По его словам, повышение ставки ФРС США укрепит доллар, что добавит рублю негатива. Кроме того, в Китае и других странах наблюдается очередная волна распространения коронавируса — пандемический фактор не стоит сбрасывать со счетов.“Неясно, до каких уровней может ослабнуть рубль, однако, российская валюта за последние 20 лет почти всегда возвращалась к максимумам, которые на данный момент находятся у отметок выше 125 рублей за доллар, что не исключено и сейчас”, - подытожил Маслов.

https://ria.ru/20220326/bayden-1780271172.html

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китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, китай, федеральная резервная система сша, рубль