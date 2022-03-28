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Роскомнадзор вынес повторное предупреждение "Новой газете" - РИА Новости, 28.03.2022
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Роскомнадзор вынес повторное предупреждение "Новой газете"
Роскомнадзор вынес повторное предупреждение "Новой газете" - РИА Новости, 28.03.2022
Роскомнадзор вынес повторное предупреждение "Новой газете"
РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:37
2022-03-28T14:54
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
технологии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта, сообщает Роскомнадзор."28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю электронного периодического издания "Новая газета" письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.РКН проинформировал, что согласно статье 4 закона РФ "О средствах массовой информации" упоминание организации, выполняющий функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки является нарушением. Маркировка призвана информировать аудиторию о том, что организация, упоминаемая в публикации, является иноагентом и осуществляет деятельность в интересах других государств.Также ранее 22 марта Роскомнадзор уже направлял письменное предупреждение редакции и учредителю издания "Новая газета" за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.
https://ria.ru/20220328/intervyu-1780435675.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, технологии
14:37 28.03.2022 (обновлено: 14:54 28.03.2022)
 
Роскомнадзор вынес повторное предупреждение "Новой газете"

РКН вынес второе предупреждение "Новой газете" из-за упоминания иноагента без маркировки

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта, сообщает Роскомнадзор.
"28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю электронного периодического издания "Новая газета" письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.
РКН проинформировал, что согласно статье 4 закона РФ "О средствах массовой информации" упоминание организации, выполняющий функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки является нарушением. Маркировка призвана информировать аудиторию о том, что организация, упоминаемая в публикации, является иноагентом и осуществляет деятельность в интересах других государств.
Также ранее 22 марта Роскомнадзор уже направлял письменное предупреждение редакции и учредителю издания "Новая газета" за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.
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