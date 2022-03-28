14:37 28.03.2022 (обновлено: 14:54 28.03.2022)
Роскомнадзор вынес повторное предупреждение "Новой газете"
РКН вынес второе предупреждение "Новой газете" из-за упоминания иноагента без маркировки
Табличка у входа в редакцию "Новой газеты"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта, сообщает Роскомнадзор.
"28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю электронного периодического издания "Новая газета" письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.
РКН проинформировал, что согласно статье 4 закона РФ "О средствах массовой информации" упоминание организации, выполняющий функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки является нарушением. Маркировка призвана информировать аудиторию о том, что организация, упоминаемая в публикации, является иноагентом и осуществляет деятельность в интересах других государств.
Также ранее 22 марта Роскомнадзор уже направлял письменное предупреждение редакции и учредителю издания "Новая газета" за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.