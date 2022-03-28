https://ria.ru/20220328/roskomnadzor-1780474437.html

Роскомнадзор вынес повторное предупреждение "Новой газете"

Роскомнадзор вынес повторное предупреждение "Новой газете" - РИА Новости, 28.03.2022

Роскомнадзор вынес повторное предупреждение "Новой газете"

РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:37

2022-03-28T14:37

2022-03-28T14:54

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

технологии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта, сообщает Роскомнадзор."28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю электронного периодического издания "Новая газета" письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.РКН проинформировал, что согласно статье 4 закона РФ "О средствах массовой информации" упоминание организации, выполняющий функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки является нарушением. Маркировка призвана информировать аудиторию о том, что организация, упоминаемая в публикации, является иноагентом и осуществляет деятельность в интересах других государств.Также ранее 22 марта Роскомнадзор уже направлял письменное предупреждение редакции и учредителю издания "Новая газета" за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220328/intervyu-1780435675.html

https://ria.ru/20220328/masyanya-1780442123.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, технологии