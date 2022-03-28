https://ria.ru/20220328/produkty-1780580681.html

В США не исключили роста цен на продукты из-за антироссийских санкций

В США не исключили роста цен на продукты из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 28.03.2022

В США не исключили роста цен на продукты из-за антироссийских санкций

США не ожидают нехватки продовольствия на внутреннем рынке, но допускают рост цен на него из-за событий на Украине и санкций против России, заявила глава группы РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:34

2022-03-28T23:34

2022-03-28T23:51

экономика

сша

россия

санкции

санкции в отношении россии

в мире

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США не ожидают нехватки продовольствия на внутреннем рынке, но допускают рост цен на него из-за событий на Украине и санкций против России, заявила глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз."Мы не ждем дефицита здесь, потому что мы чистый экспортер. Однако мы отдаем себе отчет в том, что в мире есть регионы, которые сильно зависят от экспорта пшеницы из определенных стран", — сказала она на брифинге для журналистов.Роуз констатировала, что власти уже видят "некоторое влияние" санкций на цены на горючее в США, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России. "Мы также можем через (рост цен на) удобрения и энергоносители увидеть некоторый эффект для продуктов питания", — добавила она.

https://ria.ru/20220321/dollar-1779189110.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, администрация президента сша