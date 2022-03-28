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В США не исключили роста цен на продукты из-за антироссийских санкций
В США не исключили роста цен на продукты из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 28.03.2022
В США не исключили роста цен на продукты из-за антироссийских санкций
США не ожидают нехватки продовольствия на внутреннем рынке, но допускают рост цен на него из-за событий на Украине и санкций против России, заявила глава группы РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:34
2022-03-28T23:34
2022-03-28T23:51
экономика
сша
россия
санкции
санкции в отношении россии
в мире
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США не ожидают нехватки продовольствия на внутреннем рынке, но допускают рост цен на него из-за событий на Украине и санкций против России, заявила глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз."Мы не ждем дефицита здесь, потому что мы чистый экспортер. Однако мы отдаем себе отчет в том, что в мире есть регионы, которые сильно зависят от экспорта пшеницы из определенных стран", — сказала она на брифинге для журналистов.Роуз констатировала, что власти уже видят "некоторое влияние" санкций на цены на горючее в США, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России. "Мы также можем через (рост цен на) удобрения и энергоносители увидеть некоторый эффект для продуктов питания", — добавила она.
https://ria.ru/20220321/dollar-1779189110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, администрация президента сша
23:34 28.03.2022 (обновлено: 23:51 28.03.2022)
В США не исключили роста цен на продукты из-за антироссийских санкций
Белый дом: США не ждут дефицита продуктов, но допускают рост цен из-за санкций против России