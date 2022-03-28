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Российские рестораны сообщили о перебоях с поставкой продуктов - РИА Новости, 28.03.2022
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Российские рестораны сообщили о перебоях с поставкой продуктов
Российские рестораны сообщили о перебоях с поставкой продуктов - РИА Новости, 28.03.2022
Российские рестораны сообщили о перебоях с поставкой продуктов
Российские рестораны наблюдают перебои с поставкой продуктов, однако отмечают постепенную стабилизацию цен на овощи, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:27
2022-03-28T15:27
продукты
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
цены
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские рестораны наблюдают перебои с поставкой продуктов, однако отмечают постепенную стабилизацию цен на овощи, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов."Перебои возникают то в одной позиции, то в другой. Это неизбежно из-за логистики. Что-то ехало на машинах с юга и застряло, где-то в портах возникли проблемы", - сказал Миронов. Он отметил, что особенно в этой ситуации страдают рестораны, которые используют в основном импортные продукты.В то же время омбудсмен подчеркнул, что постепенно начали стабилизироваться цены на овощи. "В этом нам помогает Иран", - указал он. Говоря о других продуктах, Миронов отметил неоднородную ситуацию и высокий рост цен на отечественную продукцию."Особо настораживает цена на российскую продукцию. Если импортный продукт понятен: вырос доллар, появились сложности с логистикой, то нам непонятна стоимость отечественных продуктов. Цены на сахар и гречку подпрыгнули на 30-40%. Да, есть ажиотажный спрос, но это не предпосылка. Цена поднялась по спекулятивному принципу: раз берут - значит, надо поднимать", - уверен он.По данным Росстата, рост цен на продовольственные товары в РФ на 18 марта составил 15,61% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост на 13,63% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 30,02% год к году).
https://ria.ru/20220328/upakovka-1780400811.html
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продукты, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, цены
15:27 28.03.2022
 
Российские рестораны сообщили о перебоях с поставкой продуктов

Омбудсмен Миронов: российские рестораны наблюдают перебои с поставкой продуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗал одного из ресторанов в центре Москвы
Зал одного из ресторанов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зал одного из ресторанов в центре Москвы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские рестораны наблюдают перебои с поставкой продуктов, однако отмечают постепенную стабилизацию цен на овощи, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
"Перебои возникают то в одной позиции, то в другой. Это неизбежно из-за логистики. Что-то ехало на машинах с юга и застряло, где-то в портах возникли проблемы", - сказал Миронов. Он отметил, что особенно в этой ситуации страдают рестораны, которые используют в основном импортные продукты.
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В то же время омбудсмен подчеркнул, что постепенно начали стабилизироваться цены на овощи. "В этом нам помогает Иран", - указал он. Говоря о других продуктах, Миронов отметил неоднородную ситуацию и высокий рост цен на отечественную продукцию.
"Особо настораживает цена на российскую продукцию. Если импортный продукт понятен: вырос доллар, появились сложности с логистикой, то нам непонятна стоимость отечественных продуктов. Цены на сахар и гречку подпрыгнули на 30-40%. Да, есть ажиотажный спрос, но это не предпосылка. Цена поднялась по спекулятивному принципу: раз берут - значит, надо поднимать", - уверен он.
По данным Росстата, рост цен на продовольственные товары в РФ на 18 марта составил 15,61% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост на 13,63% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 30,02% год к году).
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