https://ria.ru/20220328/preduprezhdenie-1780470545.html

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице - РИА Новости, 28.03.2022

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в понедельник и вторник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:27

2022-03-28T14:27

2022-03-28T14:27

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в понедельник и вторник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14.00 с сохранением до конца суток 28 марта по городу Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами усиление западного ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололедица. С 00.00 29 марта гололедица, местами усиление западного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20220327/aprel-1780350555.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)