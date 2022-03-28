https://ria.ru/20220328/preduprezhdenie-1780470545.html
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице - РИА Новости, 28.03.2022
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в понедельник и вторник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:27
2022-03-28T14:27
2022-03-28T14:27
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в понедельник и вторник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14.00 с сохранением до конца суток 28 марта по городу Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами усиление западного ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололедица. С 00.00 29 марта гололедица, местами усиление западного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20220327/aprel-1780350555.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в понедельник и вторник в Москве