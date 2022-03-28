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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице - РИА Новости, 28.03.2022
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице - РИА Новости, 28.03.2022
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в понедельник и вторник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:27
2022-03-28T14:27
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в понедельник и вторник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14.00 с сохранением до конца суток 28 марта по городу Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами усиление западного ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололедица. С 00.00 29 марта гололедица, местами усиление западного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:27 28.03.2022
 
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в понедельник и вторник в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в понедельник и вторник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14.00 с сохранением до конца суток 28 марта по городу Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами усиление западного ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололедица. С 00.00 29 марта гололедица, местами усиление западного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло
Спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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