Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России

"На юге России к среде произойдет резкое изменение погоды. Температура будет на 4-5 градусов выше нормы, а к концу рабочей недели уже до 6 градусов выше нормы. Там будет настоящее лето к выходным. Температура за неделю повысится на 15 градусов. В Сочи в ночь на вторник будет 1 градус, а потом уже больше 15 градусов, а дальше уже 20-22 градуса", - сказал Вильфанд.