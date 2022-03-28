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Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России - РИА Новости, 28.03.2022
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Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России
Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России - РИА Новости, 28.03.2022
Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России
Холодное начало недели на юге Европейской России сменится летней погодой с температурами до 24 градусов тепла к выходным, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:27
2022-03-28T07:27
общество
краснодар
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Холодное начало недели на юге Европейской России сменится летней погодой с температурами до 24 градусов тепла к выходным, сообщил РИА Новости научный руководитель Роман Вильфанд.Он отметил, что, например, в Краснодаре в четверг дневная температура превысит 20 градусов тепла, а в пятницу и субботу температура будет 22-24 градуса.Ученый напомнил, что в первые дни недели на юге Европейской России ожидается непогода: сильный ветер, дождь со снегом, облака.
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общество, краснодар
07:27 28.03.2022
 
Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России

Роман Вильфанд спрогнозировал до 24 градусов тепла на юге Европейской России к выходным

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Холодное начало недели на юге Европейской России сменится летней погодой с температурами до 24 градусов тепла к выходным, сообщил РИА Новости научный руководитель Роман Вильфанд.
"На юге России к среде произойдет резкое изменение погоды. Температура будет на 4-5 градусов выше нормы, а к концу рабочей недели уже до 6 градусов выше нормы. Там будет настоящее лето к выходным. Температура за неделю повысится на 15 градусов. В Сочи в ночь на вторник будет 1 градус, а потом уже больше 15 градусов, а дальше уже 20-22 градуса", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что, например, в Краснодаре в четверг дневная температура превысит 20 градусов тепла, а в пятницу и субботу температура будет 22-24 градуса.
Ученый напомнил, что в первые дни недели на юге Европейской России ожидается непогода: сильный ветер, дождь со снегом, облака.
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23 марта, 13:38
В России теперь можно сажать картошку в начале мая, заявил Вильфанд
 
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