https://ria.ru/20220328/poteplenie-1780387020.html
Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России
Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России - РИА Новости, 28.03.2022
Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России
Холодное начало недели на юге Европейской России сменится летней погодой с температурами до 24 градусов тепла к выходным, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:27
2022-03-28T07:27
2022-03-28T07:27
общество
краснодар
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Холодное начало недели на юге Европейской России сменится летней погодой с температурами до 24 градусов тепла к выходным, сообщил РИА Новости научный руководитель Роман Вильфанд.Он отметил, что, например, в Краснодаре в четверг дневная температура превысит 20 градусов тепла, а в пятницу и субботу температура будет 22-24 градуса.Ученый напомнил, что в первые дни недели на юге Европейской России ожидается непогода: сильный ветер, дождь со снегом, облака.
https://ria.ru/20220323/klimat-1779625391.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодар
Вильфанд спрогнозировал потепление на 15 градусов на юге Европейской России
Роман Вильфанд спрогнозировал до 24 градусов тепла на юге Европейской России к выходным