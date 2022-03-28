https://ria.ru/20220328/posledstviya-1780383629.html

Британский эксперт признал, что Европа не подумала о последствиях санкций

Британский эксперт признал, что Европа не подумала о последствиях санкций - РИА Новости, 28.03.2022

Британский эксперт признал, что Европа не подумала о последствиях санкций

Европейские стран, в частности Великобритания, не задумывались о последствиях антироссийских санкций для самих себя. С таким заявлением в беседе с телеканалом... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T04:02

2022-03-28T04:02

2022-03-28T04:02

санкции в отношении россии

россия

европа

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Европейские стран, в частности Великобритания, не задумывались о последствиях антироссийских санкций для самих себя. С таким заявлением в беседе с телеканалом RT выступил британский политический обозреватель Энтони Уэббер.Ограничения, отметил Уэббер, вылились в массовые акции протеста в Европе. Следствием сложившейся ситуации станет увеличение давления на власти западных стран.Европе теперь важно полностью изменить свою политику и осознать, что государства, которые вводят санкции против России, в итоге "вводят санкции против самих себя", подытожил эксперт.Ранее газета The Guardian сообщила, что санкции США и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.После начала специальной военной западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220328/ukraintsy-1780381865.html

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санкции в отношении россии, россия, европа, в мире