Британский эксперт признал, что Европа не подумала о последствиях санкций
Британский эксперт Уэббер: Европа не подумала о последствиях санкций для самой себя
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Европейские стран, в частности Великобритания, не задумывались о последствиях антироссийских санкций для самих себя. С таким заявлением в беседе с телеканалом RT выступил британский политический обозреватель Энтони Уэббер.
"Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций", - сказал эксперт.
Ограничения, отметил Уэббер, вылились в массовые акции протеста в Европе. Следствием сложившейся ситуации станет увеличение давления на власти западных стран.
Европе теперь важно полностью изменить свою политику и осознать, что государства, которые вводят санкции против России, в итоге "вводят санкции против самих себя", подытожил эксперт.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
После начала специальной военной западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.