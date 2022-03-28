https://ria.ru/20220328/pomosch-1780524008.html
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.03.2022
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия уже доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:16
2022-03-28T17:16
2022-03-28T17:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия уже доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."С начала гуманитарной миссии Россия отправила более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в основном это продукты питания, предметы первой необходимости, мобильные электростанции, а также строительные материалы.
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779141014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:16 28.03.2022 (обновлено: 17:21 28.03.2022)
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи