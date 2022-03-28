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Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/pomosch-1780524008.html
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.03.2022
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия уже доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:16
2022-03-28T17:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия уже доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."С начала гуманитарной миссии Россия отправила более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в основном это продукты питания, предметы первой необходимости, мобильные электростанции, а также строительные материалы.
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779141014.html
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
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в мире, здоровье - общество, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:16 28.03.2022 (обновлено: 17:21 28.03.2022)
 
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПогрузка гуманитарной помощи для жителей Херсонской области
Погрузка гуманитарной помощи для жителей Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Погрузка гуманитарной помощи для жителей Херсонской области
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия уже доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"С начала гуманитарной миссии Россия отправила более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в основном это продукты питания, предметы первой необходимости, мобильные электростанции, а также строительные материалы.
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу
 
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