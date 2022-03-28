https://ria.ru/20220328/pomosch-1780524008.html

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.03.2022

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 9,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия уже доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:16

2022-03-28T17:16

2022-03-28T17:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

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луганская народная республика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия уже доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."С начала гуманитарной миссии Россия отправила более 9,5 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в основном это продукты питания, предметы первой необходимости, мобильные электростанции, а также строительные материалы.

https://ria.ru/20220320/pomosch-1779141014.html

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр