https://ria.ru/20220328/pogoda-1780401393.html

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.03.2022

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:53

2022-03-28T09:53

2022-03-28T09:53

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_fb03279c3a2c4058d35d3271c50fc7b3.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра в Москве и области будут достигать 15-17 метров в секунду. Новое предупреждение действует до 18.00 29 марта в Москве и Подмосковье.

https://ria.ru/20220327/aprel-1780350555.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), москва, погода