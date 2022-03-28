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В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.03.2022
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В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.03.2022
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:53
2022-03-28T09:53
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра в Москве и области будут достигать 15-17 метров в секунду. Новое предупреждение действует до 18.00 29 марта в Москве и Подмосковье.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
09:53 28.03.2022
 
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 17:55
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло
Отмечается, что порывы ветра в Москве и области будут достигать 15-17 метров в секунду. Новое предупреждение действует до 18.00 29 марта в Москве и Подмосковье.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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