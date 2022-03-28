https://ria.ru/20220328/pogibshiy-1780571301.html
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб 85-летний мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб 85-летний мужчина - РИА Новости, 28.03.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб 85-летний мужчина
Мирный житель 85 лет погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:24
2022-03-28T21:24
2022-03-28T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мирный житель 85 лет погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1937 года рождения по адресу улица Тавасяна, 11 в результате обстрела Петровского района Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780569104.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк
21:24 28.03.2022 (обновлено: 21:37 28.03.2022)
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб 85-летний мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб 85-летний мужчина