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При обстреле Донецка украинскими войсками погиб 85-летний мужчина - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/pogibshiy-1780571301.html
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб 85-летний мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб 85-летний мужчина - РИА Новости, 28.03.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб 85-летний мужчина
Мирный житель 85 лет погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:24
2022-03-28T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мирный житель 85 лет погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1937 года рождения по адресу улица Тавасяна, 11 в результате обстрела Петровского района Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780569104.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк
21:24 28.03.2022 (обновлено: 21:37 28.03.2022)
 
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб 85-летний мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб 85-летний мужчина

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мирный житель 85 лет погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1937 года рождения по адресу улица Тавасяна, 11 в результате обстрела Петровского района Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Разбитое окно дома в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 21:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)СЦКК
 
 
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