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При обстреле Старомихайловки украинскими военными погиб мужчина - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/pogibshiy-1780481893.html
При обстреле Старомихайловки украинскими военными погиб мужчина
При обстреле Старомихайловки украинскими военными погиб мужчина - РИА Новости, 28.03.2022
При обстреле Старомихайловки украинскими военными погиб мужчина
Один мирный житель погиб в населенном пункте Старомихайловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:07
2022-03-28T15:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
старомихайловка
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб в населенном пункте Старомихайловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в н.п. Старомихайловка в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.По данным ведомства, причиной гибели мужчины стал пожар в частном доме, в который попал снаряд. Анкетные данные погибшего уточняются, добавляют в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780452283.html
https://ria.ru/20220328/dnr-1780472286.html
донецкая народная республика
старомихайловка
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в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины
15:07 28.03.2022 (обновлено: 15:17 28.03.2022)
 
При обстреле Старомихайловки украинскими военными погиб мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб в населенном пункте Старомихайловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в н.п. Старомихайловка в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.
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По данным ведомства, причиной гибели мужчины стал пожар в частном доме, в который попал снаряд. Анкетные данные погибшего уточняются, добавляют в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСтаромихайловкаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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