https://ria.ru/20220328/pogibshiy-1780481893.html

При обстреле Старомихайловки украинскими военными погиб мужчина

При обстреле Старомихайловки украинскими военными погиб мужчина - РИА Новости, 28.03.2022

При обстреле Старомихайловки украинскими военными погиб мужчина

Один мирный житель погиб в населенном пункте Старомихайловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:07

2022-03-28T15:07

2022-03-28T15:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

старомихайловка

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб в населенном пункте Старомихайловка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в н.п. Старомихайловка в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.По данным ведомства, причиной гибели мужчины стал пожар в частном доме, в который попал снаряд. Анкетные данные погибшего уточняются, добавляют в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/obstrel-1780452283.html

https://ria.ru/20220328/dnr-1780472286.html

донецкая народная республика

старомихайловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины