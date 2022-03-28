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Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе - РИА Новости, 28.03.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220328/pogibshie-1780577822.html
Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе
Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе - РИА Новости, 28.03.2022
Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе
Двое сирийских военных убиты и один ранен в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Латакия и Идлиб,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T22:39
2022-03-28T22:43
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
алеппо
латакия (город)
сирия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Двое сирийских военных убиты и один ранен в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Латакия и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий погиб. Также в провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Карамнли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.Добавляется, что в результате обстрела в провинции Алеппо, произведённого террористами из района Асус по позициям пункта Кафер-Халаб, был ранен сирийский военнослужащий."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел", - добавил Журавлев.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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латакия (город)
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в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, латакия (город), сирия
22:39 28.03.2022 (обновлено: 22:43 28.03.2022)
 
Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе

Двое сирийских военных убиты в результате обстрелов в провинциях Латакия и Идлиб

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Двое сирийских военных убиты и один ранен в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Латакия и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий погиб. Также в провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Карамнли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.
Добавляется, что в результате обстрела в провинции Алеппо, произведённого террористами из района Асус по позициям пункта Кафер-Халаб, был ранен сирийский военнослужащий.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел", - добавил Журавлев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 22:15Война в Сирии
При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный
 
Война в СирииВ миреИдлиб (мухафаза)АлеппоЛатакия (город)Сирия
 
 
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