https://ria.ru/20220328/pogibshie-1780577822.html
Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе
Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе - РИА Новости, 28.03.2022
Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе
Двое сирийских военных убиты и один ранен в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Латакия и Идлиб,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T22:39
2022-03-28T22:39
2022-03-28T22:43
война в сирии
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алеппо
латакия (город)
сирия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Двое сирийских военных убиты и один ранен в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Латакия и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий погиб. Также в провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Карамнли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.Добавляется, что в результате обстрела в провинции Алеппо, произведённого террористами из района Асус по позициям пункта Кафер-Халаб, был ранен сирийский военнослужащий."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел", - добавил Журавлев.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220320/pogibshiy-1779176797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, латакия (город), сирия
22:39 28.03.2022 (обновлено: 22:43 28.03.2022)
Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе
Двое сирийских военных убиты в результате обстрелов в провинциях Латакия и Идлиб
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Двое сирийских военных убиты и один ранен в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Латакия и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"В провинции Идлиб
в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий погиб. Также в провинции Латакия
в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Карамнли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.
Добавляется, что в результате обстрела в провинции Алеппо
, произведённого террористами из района Асус по позициям пункта Кафер-Халаб, был ранен сирийский военнослужащий.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел", - добавил Журавлев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России