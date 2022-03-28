https://ria.ru/20220328/pogibshie-1780577822.html

Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе

Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе - РИА Новости, 28.03.2022

Двое сирийских военных убиты при обстрелах в Латакии и Идлибе

Двое сирийских военных убиты и один ранен в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Латакия и Идлиб,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T22:39

2022-03-28T22:39

2022-03-28T22:43

война в сирии

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идлиб (мухафаза)

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сирия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Двое сирийских военных убиты и один ранен в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Латакия и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий погиб. Также в провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Карамнли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.Добавляется, что в результате обстрела в провинции Алеппо, произведённого террористами из района Асус по позициям пункта Кафер-Халаб, был ранен сирийский военнослужащий."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел", - добавил Журавлев.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220320/pogibshiy-1779176797.html

идлиб (мухафаза)

алеппо

латакия (город)

сирия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, латакия (город), сирия