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В ДНР за 39 дней погибли 64 мирных жителя - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/pogibshie-1780417825.html
В ДНР за 39 дней погибли 64 мирных жителя
В ДНР за 39 дней погибли 64 мирных жителя - РИА Новости, 28.03.2022
В ДНР за 39 дней погибли 64 мирных жителя
Более 60 мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 39 дней из-за обстрелов украинских войск, более 690 пострадали, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:06
2022-03-28T11:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Более 60 мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 39 дней из-за обстрелов украинских войск, более 690 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По официальным данным СЦКК ДНР ... за 39 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) погибли 64 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 692 мирных жителей, в том числе 51 ребенок", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства, за 39 дней из-за обстрелов украинских войск в республике были повреждены 1731 жилое домостроение и 445 объектов гражданской инфраструктуры.Представительство также сообщило, что за 39 дней в ДНР зафиксировали 1449 фактов ведения огня: Горловское направление – 543; Донецкое направление – 669; Мариупольское направление – 237.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780403182.html
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в мире, днр, украина
11:06 28.03.2022 (обновлено: 11:30 28.03.2022)
 
В ДНР за 39 дней погибли 64 мирных жителя

В ДНР за 39 дней погибли 64 мирных жителя, пострадали 692 человека

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖенщины сидят на лавочке возле разбитого магазина в Мариуполе
Женщины сидят на лавочке возле разбитого магазина в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Женщины сидят на лавочке возле разбитого магазина в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Более 60 мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 39 дней из-за обстрелов украинских войск, более 690 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По официальным данным СЦКК ДНР ... за 39 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) погибли 64 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 692 мирных жителей, в том числе 51 ребенок", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, за 39 дней из-за обстрелов украинских войск в республике были повреждены 1731 жилое домостроение и 445 объектов гражданской инфраструктуры.
Представительство также сообщило, что за 39 дней в ДНР зафиксировали 1449 фактов ведения огня: Горловское направление – 543; Донецкое направление – 669; Мариупольское направление – 237.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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