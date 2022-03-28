https://ria.ru/20220328/podderzhka-1780520406.html

Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе

Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе - РИА Новости, 28.03.2022

Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе

Льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения вошли в основные меры поддержки бизнеса в Подмосковье,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:05

2022-03-28T17:05

2022-03-28T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

санкции в отношении россии

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения вошли в основные меры поддержки бизнеса в Подмосковье, говорится в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.По его словам, на сегодняшний день правительство активно продолжает искать и внедрять новые поддержки экономики.Подать заявку на проект под импортозамещение можно тремя способами: — на инвест-портале Московской области, по телефону горячей линии 0150, а также посредством электронной почты, отправив письмо на import_zam@mosreg.ru.В качестве мер поддержки предлагается аренда земли за 1 рубль при наличии бизнес-плана, регистрации в Московской области, а также соответствии перечню отраслей под импортозамещение и отсутствии задолженности по налогам. На сегодняшний день под данную меру доступны 253 участка в 38 муниципалитетах. Подобрать землю можно по ссылке.

https://ria.ru/20220325/gubernator-1780160505.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, санкции в отношении россии, андрей воробьев