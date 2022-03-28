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Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе - РИА Новости, 28.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220328/podderzhka-1780520406.html
Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе
Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе - РИА Новости, 28.03.2022
Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе
Льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения вошли в основные меры поддержки бизнеса в Подмосковье,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:05
2022-03-28T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
санкции в отношении россии
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения вошли в основные меры поддержки бизнеса в Подмосковье, говорится в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.По его словам, на сегодняшний день правительство активно продолжает искать и внедрять новые поддержки экономики.Подать заявку на проект под импортозамещение можно тремя способами: — на инвест-портале Московской области, по телефону горячей линии 0150, а также посредством электронной почты, отправив письмо на import_zam@mosreg.ru.В качестве мер поддержки предлагается аренда земли за 1 рубль при наличии бизнес-плана, регистрации в Московской области, а также соответствии перечню отраслей под импортозамещение и отсутствии задолженности по налогам. На сегодняшний день под данную меру доступны 253 участка в 38 муниципалитетах. Подобрать землю можно по ссылке.
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московская область (подмосковье), экономика, санкции в отношении россии, андрей воробьев
17:05 28.03.2022
 

Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе

© пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе
Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе
© пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения вошли в основные меры поддержки бизнеса в Подмосковье, говорится в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Часть иностранных брендов и предприятий ушла из России. Сегодня экономика страны находится под беспрецедентным давлением. Но это возможность для предпринимателей занять свою нишу в сфере импортозамещения", - сказал Воробьев.
По его словам, на сегодняшний день правительство активно продолжает искать и внедрять новые поддержки экономики.
"Сформированы важные меры, включая льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения. Задача властей - помогать, а не устраивать квест с бумагами. Поэтому все меры будут максимально доступными", - отметил губернатор.
Подать заявку на проект под импортозамещение можно тремя способами: — на инвест-портале Московской области, по телефону горячей линии 0150, а также посредством электронной почты, отправив письмо на import_zam@mosreg.ru.
В качестве мер поддержки предлагается аренда земли за 1 рубль при наличии бизнес-плана, регистрации в Московской области, а также соответствии перечню отраслей под импортозамещение и отсутствии задолженности по налогам. На сегодняшний день под данную меру доступны 253 участка в 38 муниципалитетах. Подобрать землю можно по ссылке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 19:37Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаСанкции в отношении РоссииАндрей Воробьев
 
 
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