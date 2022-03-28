https://ria.ru/20220328/peregovory-1780542411.html

Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле во вторник утром

Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле во вторник утром - РИА Новости, 28.03.2022

Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле во вторник утром

Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле стартуют во вторник в 10.30 мск, встреча будет закрытой для прессы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:20

2022-03-28T18:20

2022-03-28T18:33

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СТАМБУЛ, 28 мар – РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле стартуют во вторник в 10.30 мск, встреча будет закрытой для прессы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть."Ожидается, что встреча, которая состоится в президентской резиденции в Долмабахче, начнется завтра в 10.30 утра (совпадает с мск). Встреча закрыта для прессы", - сообщил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780432686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, турция