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Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле во вторник утром - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780542411.html
Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле во вторник утром
Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле во вторник утром - РИА Новости, 28.03.2022
Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле во вторник утром
Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле стартуют во вторник в 10.30 мск, встреча будет закрытой для прессы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:20
2022-03-28T18:33
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
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украина
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СТАМБУЛ, 28 мар – РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле стартуют во вторник в 10.30 мск, встреча будет закрытой для прессы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть."Ожидается, что встреча, которая состоится в президентской резиденции в Долмабахче, начнется завтра в 10.30 утра (совпадает с мск). Встреча закрыта для прессы", - сообщил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780432686.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, турция
18:20 28.03.2022 (обновлено: 18:33 28.03.2022)
 
Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле во вторник утром

Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле во вторник в 10:30 мск в закрытом режиме

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
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СТАМБУЛ, 28 мар – РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле стартуют во вторник в 10.30 мск, встреча будет закрытой для прессы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского
"Ожидается, что встреча, которая состоится в президентской резиденции в Долмабахче, начнется завтра в 10.30 утра (совпадает с мск). Встреча закрыта для прессы", - сообщил собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
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