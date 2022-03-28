https://ria.ru/20220328/peregovory-1780541877.html

Переговоры Москвы и Киева пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле

Переговоры Москвы и Киева пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 28.03.2022

Переговоры Москвы и Киева пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле

Двухдневные переговоры Москвы и Киева стартуют во вторник в Стамбуле и пройдут во дворце Долмабахче, пишет агентство "Анадолу". РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:18

2022-03-28T18:18

2022-03-28T18:20

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

дмитрий кулеба

россия

киев

стамбул

турция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40460/74/404607477_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_6ed0ad5eed89950fd9e553bbb72a2eb2.jpg

СТАМБУЛ, 28 мар – РИА Новости. Двухдневные переговоры Москвы и Киева стартуют во вторник в Стамбуле и пройдут во дворце Долмабахче, пишет агентство "Анадолу".Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть."Делегация РФ прибыла в понедельник в Стамбул для мирных переговоров с украинской стороной. Самолет с российской делегацией на борту приземлился в аэропорту Ататюрка в 16.00 по местному времени. Из аэропорта делегация отправилась в гостиницу. Ожидается, что делегация Украины прибудет в турецкий мегаполис сегодня вечером. Двухдневные переговоры стартуют на вторник, 29 марта и пройдут во дворце Долмабахче", - передает агентство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780512364.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780392563.html

россия

киев

стамбул

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, киев, стамбул, турция, украина