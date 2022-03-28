https://ria.ru/20220328/peregovory-1780512364.html

Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной

Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной - РИА Новости, 28.03.2022

Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной

Российская делегация приехала в Турцию на переговоры с Украиной, сообщает газета Daily Sabah в Twitter. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:37

2022-03-28T16:37

2022-03-28T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская делегация приехала в Турцию на переговоры с Украиной, сообщает газета Daily Sabah в Twitter. "Российская делегация прибыла в Турцию перед мирными переговорами с украинскими коллегами завтра в Стамбуле", — говорится в твите. Самолет с россиянами приземлился в аэропорту Ататюрка в 16:00 по местному времени, уточняет агентство "Анадолу". Из аэропорта делегация отправилась в гостиницу, а вечером прибудет в Стамбул.Переговоры пройдут в президентской резиденции в Долмабахче, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, начало встречи запланировано на 10:30 мск, она будет закрытой для прессы.Накануне канцелярия президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, она может состояться 29 марта. Глава МИД Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва рассчитывает на успех переговоров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Несколько раундов в очном формате прошли в Белоруссии, кроме того, делегации работают в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780432686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, турция, стамбул, ситуация в днр и лнр