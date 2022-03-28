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Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780512364.html
Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной
Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной - РИА Новости, 28.03.2022
Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной
Российская делегация приехала в Турцию на переговоры с Украиной, сообщает газета Daily Sabah в Twitter. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:37
2022-03-28T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
турция
стамбул
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская делегация приехала в Турцию на переговоры с Украиной, сообщает газета Daily Sabah в Twitter. "Российская делегация прибыла в Турцию перед мирными переговорами с украинскими коллегами завтра в Стамбуле", — говорится в твите. Самолет с россиянами приземлился в аэропорту Ататюрка в 16:00 по местному времени, уточняет агентство "Анадолу". Из аэропорта делегация отправилась в гостиницу, а вечером прибудет в Стамбул.Переговоры пройдут в президентской резиденции в Долмабахче, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, начало встречи запланировано на 10:30 мск, она будет закрытой для прессы.Накануне канцелярия президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, она может состояться 29 марта. Глава МИД Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва рассчитывает на успех переговоров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Несколько раундов в очном формате прошли в Белоруссии, кроме того, делегации работают в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780432686.html
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россия, украина, в мире, турция, стамбул, ситуация в днр и лнр
16:37 28.03.2022 (обновлено: 18:57 28.03.2022)
 
Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной

Российская делегация прибыла в Турцию, где состоятся переговоры с украинской стороной

© REUTERS / Yoruk IsikПрибытие делегации России для участия в переговорах с украинской стороной в аэропорт Стамбула. 28 марта 2022
Прибытие делегации России для участия в переговорах с украинской стороной в аэропорт Стамбула. 28 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Yoruk Isik
Прибытие делегации России для участия в переговорах с украинской стороной в аэропорт Стамбула. 28 марта 2022
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская делегация приехала в Турцию на переговоры с Украиной, сообщает газета Daily Sabah в Twitter.
"Российская делегация прибыла в Турцию перед мирными переговорами с украинскими коллегами завтра в Стамбуле", — говорится в твите.
Самолет с россиянами приземлился в аэропорту Ататюрка в 16:00 по местному времени, уточняет агентство "Анадолу". Из аэропорта делегация отправилась в гостиницу, а вечером прибудет в Стамбул.
Переговоры пройдут в президентской резиденции в Долмабахче, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, начало встречи запланировано на 10:30 мск, она будет закрытой для прессы.
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Накануне канцелярия президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, она может состояться 29 марта. Глава МИД Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва рассчитывает на успех переговоров.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Несколько раундов в очном формате прошли в Белоруссии, кроме того, делегации работают в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
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