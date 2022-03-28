https://ria.ru/20220328/pensiya-1780385410.html

В Госдуме анонсировали внеплановое повышение пенсий

В Госдуме анонсировали внеплановое повышение пенсий - РИА Новости, 28.03.2022

В Госдуме анонсировали внеплановое повышение пенсий

Внеочередная индексация пенсий в России состоится в первом полугодии 2022 года. Об этом в беседе с порталом Ura.ru сообщила депутат Государственной Думы, член... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T06:07

2022-03-28T06:07

2022-03-28T07:27

россия

общество

пенсии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Внеочередная индексация пенсий в России состоится в первом полугодии 2022 года. Об этом в беседе с порталом Ura.ru сообщила депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Для этой цели, по ее словам, планируется использовать финансы, которые высвободятся после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ, а также из резервного фонда правительства.О том, что Россия запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ, писало РБК. Как отмечало издание, это не повлияет на действующих пенсионеров, изменения в основном затронут мигрантов, со странами ЕАЭС Россия уже заключила новое соглашение. Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова подтвердила, что этот вопрос рассматривается в правительстве, но пока законопроект не внесен в парламент.С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6 процента. Это коснется четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.Индексация пенсий с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год проходит ежегодно с 1 апреля. В текущем году в бюджете было заложено повышение на 7,7%, но президент Владимир Путин поручил проиндексировать их на 8,6% с учетом инфляции

https://ria.ru/20220325/davlenie-1779981593.html

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россия, общество, пенсии