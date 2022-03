https://ria.ru/20220328/otnosheniya-1780425861.html

Посол России на Кипре предостерег Запад от разрушения отношений

АФИНЫ, 28 мар – РИА Новости. Посол России на Кипре Станислав Осадчий считает, что если в эйфории русофобии западный мир разрушит то, что строилось веками, восстанавливать отношения будет крайне сложно, если вообще возможно.В статье "Цель – искоренить нацизм на Украине", опубликованной в кипрской газете "Политис", российский посол заявил, что Россия не могла не ответить на формирование у ее порога мощного антироссийского плацдарма.Осадчий напомнил, что Россия на протяжении долгого времени на самом высоком уровне пыталась донести до лидеров западного мира свои озабоченности по поводу неприемлемости для нее любых форм давления и угроз национальным интересам, а в декабре 2021 года предложила пакет предложений по выработке гарантий неделимой безопасности в Европе."В них не было ничего, кроме того, что нам уже было обещано или уже подписано ранее. Например, в Основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 года черным по белому написано: "No nukes, no troops, no critical infrastructure in new member states". То же касается вывода ударных наступательных вооружений с территории восточных стран альянса, предусмотренного договором по РСМД, из которого Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке", - пишет посол.По его словам, если бы США и Евросоюз действительно хотели избежать конфликта на Украине, они бы не "выбросили в корзину" жизненные российские интересы безопасности со свойственным им англо-саксонским высокомерием."На Украине мы воюем не с украинским народом, который по-прежнему считаем своим. Мы ведем борьбу за уничтожение очага воинствующего национализма и неонацизма, выращенного в самом центре Европы с молчаливого одобрения Запада. Поставлена задача демилитаризации и денацификации этой страны, которая должна иметь перманентный нейтральный статус", - отметил посол."Мы воюем не с "силами добра и демократии", которые шли к нам с оливковыми ветвями. По улицам Киева к нам шли фашистскими факельными маршами и парадами ветеранов войск СС. Это нас, а также своих русских соотечественников первые лица соседнего государства с высоких трибун называли "особями" и "недочеловеками". Это наш язык, на котором говорит половина населения страны, запрещали на государственном уровне, а самому русскому народу было отказано в праве считаться частью народа Украины", - говорится в статье.Посол заявил, что с молчаливого согласия Запада в отношении русских людей республик Донбасса на протяжении долгих 8 лет осуществлялся фактический геноцид и никто из представителей "цивилизованного" мира не поднял голос в защиту полутора сотен убитых русских детей.По его словам, наоборот, последние годы США и их союзники демонстративно и целеустремленно накачивали Украину современными видами вооружений, превращая ее в мощный кулак для враждебных действий против России."По данным Пентагона, с 2014 года США потратили на модернизацию украинской армии 2,7 миллиарда долларов. На Украине работали сотни американских, канадских и британских военных инструкторов", - говорится в статье."Дошло до того, что... (Владимир) Зеленский с трибуны мюнхенской конференции по безопасности заявил о претензии Украины на возврат ей статуса ядерной державы. Более того, есть сведения о финансировании Минобороны США работ в биолабораториях на Украине с запрещенными Конвенцией по биологическому оружию штаммами вирусов. До каких пор мы должны были молча смотреть, как у нашего порога формируется мощный антироссийский плацдарм?" - пишет Осадчий."В ответ на наши действия США и из союзники ввели против России "адские", "разрушительные" и еще какие-то санкции. Это давление есть часть борьбы за глобальное доминирование и не имеет отношения к Украине. Но имеет прямое отношение к России с ее независимой позицией. Сейчас эта борьба достигла своего пика", - полагает посол.Он отметил, что западные стратеги не учитывают один момент - XX век был ужасным веком для России, за этот век у российского народа сформировался такой уровень резистентности к любого рода катастрофам и катаклизмам, который и не снился западной цивилизации."Те события, которые стали бы фатальными для любой другой страны, для нас есть повод к консолидации и сплочению вокруг собственной власти", - заявил посол, добавив, что, по опросам, уровень личного доверия населения президенту РФ "в целом составляет свыше 70%"Он подчеркнул, что санкции будут иметь ответную реакцию с российской стороны, последствия будут весьма серьезными, прежде всего для стран Европы."Мы предлагаем задуматься, какой процент собственного ВВП и каким снижением жизненного уровня своего населения Европа готова пожертвовать в качестве "налога за лояльность" американскому патрону. И есть ли у этих стран собственные национальные интересы?" - заметил Осадчий."И последнее. Весь исторический опыт человечества говорит о том, что все войны и кризисы рано или поздно заканчиваются, а народы возвращаются за стол переговоров. Если сейчас в эйфории русофобии, охватившей весь западный мир, разрушить то, что строилось веками, восстанавливать отношения будет крайне сложно, если вообще возможно", - заключил посол.

