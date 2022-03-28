https://ria.ru/20220328/oruzhie-1780421032.html

В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине

В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине

Российская спецоперация на Украине отличается активным использованием беспилотных летательных аппаратов, пишет обозреватель американского журнала The National... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:18

2022-03-28T11:18

2022-03-28T16:39

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764366402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c511b35457e92ec93e5ca35ac0e7d1.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине отличается активным использованием беспилотных летательных аппаратов, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Сэм Крэнни-Эванс.По мнению аналитика-исследователя британского Королевского института объединенных служб, российские дроны, в частности "Орион", "Орлан", "Элерон" и "Тахион", выполняют три важные задачи: поддержку конвоев и противодиверсионную разведку, артиллерийское обнаружение и корректировку огня, а также обеспечение разведывательно-ударных миссий."Видеоматериалы, опубликованные Минобороны России, свидетельствуют о том, что артиллерийские удары, скоординированные с БПЛА, часто с "Орланом-10", включают применение 152-миллиметровых снарядов с лазерным наведением , таких как 2К25 "Краснополь". БПЛА освещает цель лазером, чтобы обеспечить наведение. <…> Поскольку некоторые из ударов на Украине, по всей видимости, наносятся по отдельным машинам, вполне возможно, что российские артиллерийские силы выбирают мощности, которые являются разумно достаточными, а не чрезмерными при их применении", — считает автор.Особенно Крэнни-Эванс выделил разведывательно-ударную функцию российских беспилотников, доказавшую, например, преступное размещение техники ВСУ в гражданских объектах."Ярким примером этого на Украине стал ракетный удар по торговому центру Retroville. Кадры с БПЛА могли использоваться для координации первоначального удара ракетой большой дальности, которая уничтожила украинские системы залпового огня и место хранения дополнительных ракет. Эти возможности повысят скорость реагирования России и точность, с которой она сможет атаковать украинские силы", — делает вывод автор статьи.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220325/oborona-1780066079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/unichtozhenie-1779115142.html

https://ria.ru/20220321/battareya-1779319929.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия