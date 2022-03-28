11:18 28.03.2022 (обновлено: 16:39 28.03.2022)
В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
NI: российские беспилотники выполняют три главные задачи в спецоперации на Украине
Беспилотные летательные аппараты "Орион"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине отличается активным использованием беспилотных летательных аппаратов, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Сэм Крэнни-Эванс.
По мнению аналитика-исследователя британского Королевского института объединенных служб, российские дроны, в частности "Орион", "Орлан", "Элерон" и "Тахион", выполняют три важные задачи: поддержку конвоев и противодиверсионную разведку, артиллерийское обнаружение и корректировку огня, а также обеспечение разведывательно-ударных миссий.
"Видеоматериалы, опубликованные Минобороны России, свидетельствуют о том, что артиллерийские удары, скоординированные с БПЛА, часто с "Орланом-10", включают применение 152-миллиметровых снарядов с лазерным наведением , таких как 2К25 "Краснополь". БПЛА освещает цель лазером, чтобы обеспечить наведение. <…> Поскольку некоторые из ударов на Украине, по всей видимости, наносятся по отдельным машинам, вполне возможно, что российские артиллерийские силы выбирают мощности, которые являются разумно достаточными, а не чрезмерными при их применении", — считает автор.
Особенно Крэнни-Эванс выделил разведывательно-ударную функцию российских беспилотников, доказавшую, например, преступное размещение техники ВСУ в гражданских объектах.
"Ярким примером этого на Украине стал ракетный удар по торговому центру Retroville. Кадры с БПЛА могли использоваться для координации первоначального удара ракетой большой дальности, которая уничтожила украинские системы залпового огня и место хранения дополнительных ракет. Эти возможности повысят скорость реагирования России и точность, с которой она сможет атаковать украинские силы", — делает вывод автор статьи.
Спецоперация по защите Донбасса
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.