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В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
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В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
Российская спецоперация на Украине отличается активным использованием беспилотных летательных аппаратов, пишет обозреватель американского журнала The National... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:18
2022-03-28T16:39
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине отличается активным использованием беспилотных летательных аппаратов, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Сэм Крэнни-Эванс.По мнению аналитика-исследователя британского Королевского института объединенных служб, российские дроны, в частности "Орион", "Орлан", "Элерон" и "Тахион", выполняют три важные задачи: поддержку конвоев и противодиверсионную разведку, артиллерийское обнаружение и корректировку огня, а также обеспечение разведывательно-ударных миссий."Видеоматериалы, опубликованные Минобороны России, свидетельствуют о том, что артиллерийские удары, скоординированные с БПЛА, часто с "Орланом-10", включают применение 152-миллиметровых снарядов с лазерным наведением , таких как 2К25 "Краснополь". БПЛА освещает цель лазером, чтобы обеспечить наведение. &lt;…&gt; Поскольку некоторые из ударов на Украине, по всей видимости, наносятся по отдельным машинам, вполне возможно, что российские артиллерийские силы выбирают мощности, которые являются разумно достаточными, а не чрезмерными при их применении", — считает автор.Особенно Крэнни-Эванс выделил разведывательно-ударную функцию российских беспилотников, доказавшую, например, преступное размещение техники ВСУ в гражданских объектах."Ярким примером этого на Украине стал ракетный удар по торговому центру Retroville. Кадры с БПЛА могли использоваться для координации первоначального удара ракетой большой дальности, которая уничтожила украинские системы залпового огня и место хранения дополнительных ракет. Эти возможности повысят скорость реагирования России и точность, с которой она сможет атаковать украинские силы", — делает вывод автор статьи.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220325/oborona-1780066079.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/unichtozhenie-1779115142.html
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донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия
11:18 28.03.2022 (обновлено: 16:39 28.03.2022)
 
В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине

NI: российские беспилотники выполняют три главные задачи в спецоперации на Украине

© Фото : Компания КронштадтБеспилотные летательные аппараты "Орион"
Беспилотные летательные аппараты Орион - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : Компания Кронштадт
Беспилотные летательные аппараты "Орион"
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине отличается активным использованием беспилотных летательных аппаратов, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Сэм Крэнни-Эванс.
По мнению аналитика-исследователя британского Королевского института объединенных служб, российские дроны, в частности "Орион", "Орлан", "Элерон" и "Тахион", выполняют три важные задачи: поддержку конвоев и противодиверсионную разведку, артиллерийское обнаружение и корректировку огня, а также обеспечение разведывательно-ударных миссий.
Военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало видео наводки дроном оружия на украинскую технику
"Видеоматериалы, опубликованные Минобороны России, свидетельствуют о том, что артиллерийские удары, скоординированные с БПЛА, часто с "Орланом-10", включают применение 152-миллиметровых снарядов с лазерным наведением , таких как 2К25 "Краснополь". БПЛА освещает цель лазером, чтобы обеспечить наведение. <…> Поскольку некоторые из ударов на Украине, по всей видимости, наносятся по отдельным машинам, вполне возможно, что российские артиллерийские силы выбирают мощности, которые являются разумно достаточными, а не чрезмерными при их применении", — считает автор.
Особенно Крэнни-Эванс выделил разведывательно-ударную функцию российских беспилотников, доказавшую, например, преступное размещение техники ВСУ в гражданских объектах.
"Ярким примером этого на Украине стал ракетный удар по торговому центру Retroville. Кадры с БПЛА могли использоваться для координации первоначального удара ракетой большой дальности, которая уничтожила украинские системы залпового огня и место хранения дополнительных ракет. Эти возможности повысят скорость реагирования России и точность, с которой она сможет атаковать украинские силы", — делает вывод автор статьи.
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20 марта, 11:40В мире
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Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева
 
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