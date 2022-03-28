https://ria.ru/20220328/omv-1780517843.html

OMV заявила, что еще не получала данные от "Газпрома" по платежам в рублях

OMV заявила, что еще не получала данные от "Газпрома" по платежам в рублях - РИА Новости, 28.03.2022

OMV заявила, что еще не получала данные от "Газпрома" по платежам в рублях

Австрийская компания OMV пока не получала информацию или запрос от "Газпрома" по поводу дедлайна по платежам за газ в рублях, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:57

2022-03-28T16:57

2022-03-28T16:57

экономика

дмитрий песков

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

газпром

omv

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ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Австрийская компания OMV пока не получала информацию или запрос от "Газпрома" по поводу дедлайна по платежам за газ в рублях, сообщил в понедельник РИА Новости представитель компании."Мы пока не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту "Газпром", - сообщил представитель.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ РФ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, дмитрий песков, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, газпром, omv