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OMV заявила, что еще не получала данные от "Газпрома" по платежам в рублях
OMV заявила, что еще не получала данные от "Газпрома" по платежам в рублях - РИА Новости, 28.03.2022
OMV заявила, что еще не получала данные от "Газпрома" по платежам в рублях
Австрийская компания OMV пока не получала информацию или запрос от "Газпрома" по поводу дедлайна по платежам за газ в рублях, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:57
2022-03-28T16:57
2022-03-28T16:57
экономика
дмитрий песков
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
газпром
omv
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ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Австрийская компания OMV пока не получала информацию или запрос от "Газпрома" по поводу дедлайна по платежам за газ в рублях, сообщил в понедельник РИА Новости представитель компании."Мы пока не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту "Газпром", - сообщил представитель.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ РФ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий песков, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, газпром, omv
OMV заявила, что еще не получала данные от "Газпрома" по платежам в рублях
Компания OMV заявила, что еще не получала информацию от "Газпрома" по платежам в рублях