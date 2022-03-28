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Одноклассники составили портрет новых пользователей - РИА Новости, 28.03.2022
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Одноклассники составили портрет новых пользователей
Одноклассники составили портрет новых пользователей - РИА Новости, 28.03.2022
Одноклассники составили портрет новых пользователей
66%, а количество восстановлений профиля — 36%. Ежемесячно соцсетью пользуются более 40 миллионов россиян. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:09
2022-03-28T16:09
технологии
одноклассники
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. 26 марта 2022 года Одноклассники отметили свое 16-летие. День рождения соцсеть встретила ростом: с начала марта число регистраций пользователей превысило 66%, а количество восстановлений профиля — 36%. Ежемесячно соцсетью пользуются более 40 миллионов россиян.Одноклассники проанализировали профили новых пользователей и составили портрет аудитории. Наиболее часто на платформе регистрируются пользователи в возрасте от 25 до 45 лет, общая доля мужчин и женщин составляет 49% и 51% соответственно. В топ городов России новых пользователей входят Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.С начала марта для посещения платформы 44%пользователей использовали устройства на базе Android, 10% — на базе iOS. Пользователи после регистрации создали свыше 4,3 миллиона дружб. С начала марта они отправили свыше 5,8 миллиона подарков, 1,9 миллиона стикеров в сообщениях и опубликовали почти полмиллиона фото и видео в сервисе "Моменты".Новые пользователи слушают Artik &amp; Asti, Anivar и ZIVERT, самыми прослушиваемыми треками стали композиции Artik &amp; Asti feat. Артем Качер, "Грустный дэнс" и ANIVAR, "Любимый человек".По сравнению с началом марта количество создаваемых групп в ОК в неделю выросло на 56%, а в сравнении с тем же периодом прошлого года – на 92%. Выросли загрузки фото в соцсети – на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%. Число загрузок видео в этом году выросло более чем на 30%.
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96
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7 495 645-6601
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технологии, одноклассники
16:09 28.03.2022
 

Одноклассники составили портрет новых пользователей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. 26 марта 2022 года Одноклассники отметили свое 16-летие. День рождения соцсеть встретила ростом: с начала марта число регистраций пользователей превысило 66%, а количество восстановлений профиля — 36%. Ежемесячно соцсетью пользуются более 40 миллионов россиян.
Одноклассники проанализировали профили новых пользователей и составили портрет аудитории. Наиболее часто на платформе регистрируются пользователи в возрасте от 25 до 45 лет, общая доля мужчин и женщин составляет 49% и 51% соответственно. В топ городов России новых пользователей входят Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 14:55
"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории
С начала марта для посещения платформы 44%пользователей использовали устройства на базе Android, 10% — на базе iOS. Пользователи после регистрации создали свыше 4,3 миллиона дружб. С начала марта они отправили свыше 5,8 миллиона подарков, 1,9 миллиона стикеров в сообщениях и опубликовали почти полмиллиона фото и видео в сервисе "Моменты".
Новые пользователи слушают Artik & Asti, Anivar и ZIVERT, самыми прослушиваемыми треками стали композиции Artik & Asti feat. Артем Качер, "Грустный дэнс" и ANIVAR, "Любимый человек".
По сравнению с началом марта количество создаваемых групп в ОК в неделю выросло на 56%, а в сравнении с тем же периодом прошлого года – на 92%. Выросли загрузки фото в соцсети – на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%. Число загрузок видео в этом году выросло более чем на 30%.
 
ТехнологииОдноклассники
 
 
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