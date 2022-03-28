https://ria.ru/20220328/odnoklassniki-1780503165.html

Одноклассники составили портрет новых пользователей

Одноклассники составили портрет новых пользователей - РИА Новости, 28.03.2022

Одноклассники составили портрет новых пользователей

66%, а количество восстановлений профиля — 36%. Ежемесячно соцсетью пользуются более 40 миллионов россиян. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:09

2022-03-28T16:09

2022-03-28T16:09

технологии

одноклассники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/06/1557520680_115:0:3754:2047_1920x0_80_0_0_fda91507c81720b730851d31e266aedd.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. 26 марта 2022 года Одноклассники отметили свое 16-летие. День рождения соцсеть встретила ростом: с начала марта число регистраций пользователей превысило 66%, а количество восстановлений профиля — 36%. Ежемесячно соцсетью пользуются более 40 миллионов россиян.Одноклассники проанализировали профили новых пользователей и составили портрет аудитории. Наиболее часто на платформе регистрируются пользователи в возрасте от 25 до 45 лет, общая доля мужчин и женщин составляет 49% и 51% соответственно. В топ городов России новых пользователей входят Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.С начала марта для посещения платформы 44%пользователей использовали устройства на базе Android, 10% — на базе iOS. Пользователи после регистрации создали свыше 4,3 миллиона дружб. С начала марта они отправили свыше 5,8 миллиона подарков, 1,9 миллиона стикеров в сообщениях и опубликовали почти полмиллиона фото и видео в сервисе "Моменты".Новые пользователи слушают Artik & Asti, Anivar и ZIVERT, самыми прослушиваемыми треками стали композиции Artik & Asti feat. Артем Качер, "Грустный дэнс" и ANIVAR, "Любимый человек".По сравнению с началом марта количество создаваемых групп в ОК в неделю выросло на 56%, а в сравнении с тем же периодом прошлого года – на 92%. Выросли загрузки фото в соцсети – на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%. Число загрузок видео в этом году выросло более чем на 30%.

https://ria.ru/20220314/odnoklassniki-1778079193.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, одноклассники