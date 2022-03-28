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Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780564855.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 28.03.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска открыли огонь по двум районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:34
2022-03-28T21:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
красногоровка
украина
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по двум районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел Петровского и Куйбышевского районов велся со стороны поселков Красногоровка и Пески. За пять минут ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра и пять мин калибра 120 миллиметров, уточнили в представительстве.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, владимир путин, россия, красногоровка, украина
20:34 28.03.2022 (обновлено: 21:24 28.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за пять минут обстреляли два района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в пострадавшем от обстрелов ВСУ доме, Петровский район Донецка
Пожар в пострадавшем от обстрелов ВСУ доме, Петровский район Донецка - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пожар в пострадавшем от обстрелов ВСУ доме, Петровский район Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по двум районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел Петровского и Куйбышевского районов велся со стороны поселков Красногоровка и Пески. За пять минут ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра и пять мин калибра 120 миллиметров, уточнили в представительстве.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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