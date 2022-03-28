15:29 28.03.2022 (обновлено: 15:33 28.03.2022)
Украинские войска выпустили по Горловке четыре 122-миллиметровых снаряда
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 4 снаряда калибром 122 мм
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом поврежденный в результате обстрела ВСУ в Горловке
Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 мск обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Горловка (поселок Молочное): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.