https://ria.ru/20220328/obstrel-1780486538.html

Украинские войска выпустили по Горловке четыре 122-миллиметровых снаряда

Украинские войска выпустили по Горловке четыре 122-миллиметровых снаряда - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска выпустили по Горловке четыре 122-миллиметровых снаряда

Украинские войска в 14.50 мск обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:29

2022-03-28T15:29

2022-03-28T15:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

горловка

сцкк

россия

зайцево

донбасс

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 мск обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Горловка (поселок Молочное): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/obstrel-1780452283.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, россия, зайцево, донбасс, украина, вооруженные силы украины