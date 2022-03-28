https://ria.ru/20220328/obrabotka-1780705638.html

Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц

Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц - РИА Новости, 29.03.2022

Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц

Городские службы Москвы убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-28T16:05

2022-03-28T16:05

2022-03-29T16:06

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не препятствовать движению колонн техники.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается усиление осадков. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см. Наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Западном административном округе."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - заверили в комплексе.

https://ria.ru/20220325/moskva-1780001098.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы, общество, москва