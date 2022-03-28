Рейтинг@Mail.ru
Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220328/obrabotka-1780705638.html
Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц
Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц - РИА Новости, 29.03.2022
Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц
Городские службы Москвы убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T16:05
2022-03-29T16:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597067676_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_de0f67db2425d1fc470d216ab96e6082.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не препятствовать движению колонн техники.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается усиление осадков. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см. Наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Западном административном округе."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - заверили в комплексе.
https://ria.ru/20220325/moskva-1780001098.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597067676_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_b848e705c930e8b912d8de4e67ecf144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы, общество, москва
16:05 28.03.2022 (обновлено: 16:06 29.03.2022)
 

Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не препятствовать движению колонн техники.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается усиление осадков. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см. Наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Западном административном округе.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - заверили в комплексе.
Сотрудник коммунальной службы занимается санитарной обрезкой деревьев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 10:29Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковское центральное кольцо (МЦК)Городское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала