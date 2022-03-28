https://ria.ru/20220328/obrabotka-1780705638.html
Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц
Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц - РИА Новости, 29.03.2022
Горслужбы Москвы продолжают уборку снега и противогололедную обработку улиц
Городские службы Москвы убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T16:05
2022-03-28T16:05
2022-03-29T16:06
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не препятствовать движению колонн техники.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается усиление осадков. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см. Наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Западном административном округе."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - заверили в комплексе.
https://ria.ru/20220325/moskva-1780001098.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы, общество, москва
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не препятствовать движению колонн техники.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается усиление осадков. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 3 см. Наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Западном административном округе.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК
, соцобъектам", - заверили в комплексе.