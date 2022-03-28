https://ria.ru/20220328/oborona-1780380912.html

Шольц заявил, что ФРГ изучает укрепление противоракетной обороны страны

Шольц заявил, что ФРГ изучает укрепление противоракетной обороны страны - РИА Новости, 28.03.2022

Шольц заявил, что ФРГ изучает укрепление противоракетной обороны страны

Германия изучает варианты закупки вооружений для укрепления противоракетной обороны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T01:42

2022-03-28T01:42

2022-03-28T01:42

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германия

израиль

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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Германия изучает варианты закупки вооружений для укрепления противоракетной обороны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее о таких планах сообщали СМИ Германии и американское издание Bloomberg."У меня нет намерения разбалтывать детали все еще ведущихся консультаций о наших планах, но я могу вам сказать, что это является частью того, что мы обсуждаем по обоснованным причинам", - заявил Шольц в интервью телеканалу ARD на вопрос о том, планирует ли Германия обеспечить противовоздушную оборону по аналогу Израиля.

https://ria.ru/20220328/mery-1780379047.html

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Максим Горбачев

в мире, германия, израиль