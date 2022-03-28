https://ria.ru/20220328/oborona-1780380912.html
Шольц заявил, что ФРГ изучает укрепление противоракетной обороны страны
Шольц заявил, что ФРГ изучает укрепление противоракетной обороны страны - РИА Новости, 28.03.2022
Шольц заявил, что ФРГ изучает укрепление противоракетной обороны страны
Германия изучает варианты закупки вооружений для укрепления противоракетной обороны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T01:42
2022-03-28T01:42
2022-03-28T01:42
в мире
германия
израиль
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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Германия изучает варианты закупки вооружений для укрепления противоракетной обороны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее о таких планах сообщали СМИ Германии и американское издание Bloomberg."У меня нет намерения разбалтывать детали все еще ведущихся консультаций о наших планах, но я могу вам сказать, что это является частью того, что мы обсуждаем по обоснованным причинам", - заявил Шольц в интервью телеканалу ARD на вопрос о том, планирует ли Германия обеспечить противовоздушную оборону по аналогу Израиля.
https://ria.ru/20220328/mery-1780379047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, израиль
Шольц заявил, что ФРГ изучает укрепление противоракетной обороны страны
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия изучает укрепление противоракетной обороны страны