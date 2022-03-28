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Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/obeschanie-1780581018.html
Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР
Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР - РИА Новости, 28.03.2022
Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал главе ДНР Денису Пушилину помочь в восстановлении республики, отметив, что у Чечни есть хороший опыт. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:44
2022-03-28T23:46
обострение ситуации в днр и лнр
денис пушилин
донецкая народная республика
мариуполь
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал главе ДНР Денису Пушилину помочь в восстановлении республики, отметив, что у Чечни есть хороший опыт.Ранее власти Чечни подтвердили, что Кадыров находится в Мариуполе. Глава Чечни встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудил планы по дальнейшему взаимодействию."Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук Главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен", - написал Кадыров в Telegram.Глава Чечни опубликовал видео, на котором Пушилин вручает ему орден."В следующий раз приедем подписать экономические, культурные, политические соглашения. Когда будете восстанавливать республику, будем помогать, у нас есть хороший опыт", - сказал Кадыров главе ДНР.⠀
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денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
23:44 28.03.2022 (обновлено: 23:46 28.03.2022)
 
Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР

Кадыров пообещал Пушилину помочь восстановить ДНР, отметив, что у Чечни есть хороший опыт

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал главе ДНР Денису Пушилину помочь в восстановлении республики, отметив, что у Чечни есть хороший опыт.
Ранее власти Чечни подтвердили, что Кадыров находится в Мариуполе. Глава Чечни встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудил планы по дальнейшему взаимодействию.
"Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук Главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен", - написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни опубликовал видео, на котором Пушилин вручает ему орден.
"В следующий раз приедем подписать экономические, культурные, политические соглашения. Когда будете восстанавливать республику, будем помогать, у нас есть хороший опыт", - сказал Кадыров главе ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 22:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаМариупольРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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