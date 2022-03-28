https://ria.ru/20220328/obeschanie-1780581018.html

Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР

Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР - РИА Новости, 28.03.2022

Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал главе ДНР Денису Пушилину помочь в восстановлении республики, отметив, что у Чечни есть хороший опыт. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:44

2022-03-28T23:44

2022-03-28T23:46

обострение ситуации в днр и лнр

денис пушилин

донецкая народная республика

мариуполь

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал главе ДНР Денису Пушилину помочь в восстановлении республики, отметив, что у Чечни есть хороший опыт.Ранее власти Чечни подтвердили, что Кадыров находится в Мариуполе. Глава Чечни встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудил планы по дальнейшему взаимодействию."Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук Главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен", - написал Кадыров в Telegram.Глава Чечни опубликовал видео, на котором Пушилин вручает ему орден."В следующий раз приедем подписать экономические, культурные, политические соглашения. Когда будете восстанавливать республику, будем помогать, у нас есть хороший опыт", - сказал Кадыров главе ДНР.⠀

https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780577983.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)