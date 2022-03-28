https://ria.ru/20220328/obeschanie-1780581018.html
Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР
Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР - РИА Новости, 28.03.2022
Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал главе ДНР Денису Пушилину помочь в восстановлении республики, отметив, что у Чечни есть хороший опыт. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:44
2022-03-28T23:44
2022-03-28T23:46
обострение ситуации в днр и лнр
денис пушилин
донецкая народная республика
мариуполь
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/69/1548796912_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_fbb6411a6cf73d6717373ae7f3e704cf.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал главе ДНР Денису Пушилину помочь в восстановлении республики, отметив, что у Чечни есть хороший опыт.Ранее власти Чечни подтвердили, что Кадыров находится в Мариуполе. Глава Чечни встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудил планы по дальнейшему взаимодействию."Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук Главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен", - написал Кадыров в Telegram.Глава Чечни опубликовал видео, на котором Пушилин вручает ему орден."В следующий раз приедем подписать экономические, культурные, политические соглашения. Когда будете восстанавливать республику, будем помогать, у нас есть хороший опыт", - сказал Кадыров главе ДНР.⠀
https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780577983.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/69/1548796912_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91ea175496c978a8316a5932f88c9fc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
23:44 28.03.2022 (обновлено: 23:46 28.03.2022)
Кадыров пообещал Пушилину помочь в восстановлении ДНР
Кадыров пообещал Пушилину помочь восстановить ДНР, отметив, что у Чечни есть хороший опыт