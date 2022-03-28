https://ria.ru/20220328/novikombank-1780532497.html
Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно
Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно - РИА Новости, 28.03.2022
Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно
Карты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, стали бессрочными, клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:38
2022-03-28T17:38
2022-03-28T17:38
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новикомбанк
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Карты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, стали бессрочными, клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск, сообщает пресс-служба кредитной организации."Приостановка деятельности международных платежных систем в России не повлияла на предоставление банковского обслуживания внутри страны. Практически каждый наш клиент является держателем карты национальной платёжной системы "Мир", которую можно использовать традиционно через терминал оплаты или через приложение Mir Pay", - сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.Пресс-служба напоминает, что карта "Мир" Новикомбанка действует также в десяти странах мира: Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и Абхазии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат.
https://ria.ru/20220303/pribyl-1776345748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк, россия