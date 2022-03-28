https://ria.ru/20220328/novikombank-1780532497.html

Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно

Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно - РИА Новости, 28.03.2022

Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно

Карты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, стали бессрочными, клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:38

2022-03-28T17:38

2022-03-28T17:38

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Карты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, стали бессрочными, клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск, сообщает пресс-служба кредитной организации."Приостановка деятельности международных платежных систем в России не повлияла на предоставление банковского обслуживания внутри страны. Практически каждый наш клиент является держателем карты национальной платёжной системы "Мир", которую можно использовать традиционно через терминал оплаты или через приложение Mir Pay", - сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.Пресс-служба напоминает, что карта "Мир" Новикомбанка действует также в десяти странах мира: Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и Абхазии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат.

https://ria.ru/20220303/pribyl-1776345748.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия