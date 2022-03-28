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Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно - РИА Новости, 28.03.2022
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Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно
Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно - РИА Новости, 28.03.2022
Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно
Карты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, стали бессрочными, клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:38
2022-03-28T17:38
новости компаний - экономика
новикомбанк
россия
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Карты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, стали бессрочными, клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск, сообщает пресс-служба кредитной организации."Приостановка деятельности международных платежных систем в России не повлияла на предоставление банковского обслуживания внутри страны. Практически каждый наш клиент является держателем карты национальной платёжной системы "Мир", которую можно использовать традиционно через терминал оплаты или через приложение Mir Pay", - сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.Пресс-служба напоминает, что карта "Мир" Новикомбанка действует также в десяти странах мира: Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и Абхазии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
17:38 28.03.2022
 

Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Карты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, стали бессрочными, клиентам больше не потребуется их продление и перевыпуск, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Приостановка деятельности международных платежных систем в России не повлияла на предоставление банковского обслуживания внутри страны. Практически каждый наш клиент является держателем карты национальной платёжной системы "Мир", которую можно использовать традиционно через терминал оплаты или через приложение Mir Pay", - сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:17
Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 млрд рублей по РСБУ
Пресс-служба напоминает, что карта "Мир" Новикомбанка действует также в десяти странах мира: Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и Абхазии. За пределами Российской Федерации можно беспрепятственно снимать наличные денежные средства, оплачивать товары и услуги, осуществлять возврат.
 
Новости компаний - ЭкономикаНовикомбанкРоссия
 
 
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