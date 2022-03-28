https://ria.ru/20220328/nevozvraschentsy-1780433819.html
Песков категорически опроверг слухи о разработке закона о "невозвращенцах"
Песков категорически опроверг слухи о разработке закона о "невозвращенцах" - РИА Новости, 28.03.2022
Песков категорически опроверг слухи о разработке закона о "невозвращенцах"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью и вымыслом слухи о разработке в РФ закона о "невозвращенцах". РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:16
2022-03-28T12:16
2022-03-28T15:14
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью и вымыслом слухи о разработке в РФ закона о "невозвращенцах"."Это полная чушь и вымысел. Ничего подобного нет и быть не может", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать появляющиеся сообщения о якобы разработке законопроекта, согласно которому гражданство покинувших РФ якобы будет аннулировано и так далее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, политика, россия, новости - туризм
12:16 28.03.2022 (обновлено: 15:14 28.03.2022)
Песков категорически опроверг слухи о разработке закона о "невозвращенцах"
Пресс-секретарь Путина Песков назвал слухи о разработке закона о "невозвращенцах" чушью