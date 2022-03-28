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Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 29.03.2022
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Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 29.03.2022
Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T09:17
2022-03-29T16:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Все поваленные сильным ветром за двое суток деревья распилены и вывезены, поврежденные конструкции демонтированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в понедельник в столице ожидаются снег и мокрый снег, колебания температуры воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса, что может способствовать образованию гололедицы.
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москва, общество, городское хозяйство москвы
09:17 28.03.2022 (обновлено: 16:12 29.03.2022)
 

Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" убирают снег на Никольской улице в Москве
Сотрудники ГБУ Автомобильные дороги убирают снег на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Все поваленные сильным ветром за двое суток деревья распилены и вывезены, поврежденные конструкции демонтированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в понедельник в столице ожидаются снег и мокрый снег, колебания температуры воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса, что может способствовать образованию гололедицы.
"Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем противогололедную обработку особо опасных участков. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
Устранение последствий падения дерева на провода на улице Римского-Корсакова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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