https://ria.ru/20220328/nepogoda-1780707282.html

Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 29.03.2022

Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-28T09:17

2022-03-28T09:17

2022-03-29T16:12

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Все поваленные сильным ветром за двое суток деревья распилены и вывезены, поврежденные конструкции демонтированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в понедельник в столице ожидаются снег и мокрый снег, колебания температуры воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса, что может способствовать образованию гололедицы.

https://ria.ru/20220328/derevo-1780412292.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы