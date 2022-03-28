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Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/neonatsisty-1780573297.html
Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев, заявили в Минобороны
Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.03.2022
Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев, заявили в Минобороны
Свыше 4,5 миллиона мирных жителей удерживаются неонацистами в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах Украины в качестве живого щита, также в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:49
2022-03-28T21:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 4,5 миллиона мирных жителей удерживаются неонацистами в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах Украины в качестве живого щита, также в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов", - сказал Мизинцев."Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 546 иностранцев из 19 государств", - добавил он.Также, по словам Мизинцева, более 60 иностранных судов остаются заблокированными в украинских портах, несмотря на предпринимаемые Российской Федерацией усилия. Безопасно выйти в море им не дают угроза обстрела и высокая минная опасность, созданные официальным Киевом."Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.Украинская сторона, по его словам, не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов и всячески уклоняется от взаимодействия в решении этого вопроса.Мизинцев призвал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев, чтобы в итоге суда можно было деблокировать и обеспечить им безопасный выход из портов Украины.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780549990.html
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:49 28.03.2022
 
Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев, заявили в Минобороны

Минобороны: неонацисты удерживают более 4,5 миллионов украинцев в качестве живого щита

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в Мариуполе
Разрушенный жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный жилой дом в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 4,5 миллиона мирных жителей удерживаются неонацистами в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах Украины в качестве живого щита, также в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов", - сказал Мизинцев.
"Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 546 иностранцев из 19 государств", - добавил он.
Также, по словам Мизинцева, более 60 иностранных судов остаются заблокированными в украинских портах, несмотря на предпринимаемые Российской Федерацией усилия. Безопасно выйти в море им не дают угроза обстрела и высокая минная опасность, созданные официальным Киевом.
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"Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.
Украинская сторона, по его словам, не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов и всячески уклоняется от взаимодействия в решении этого вопроса.
Мизинцев призвал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев, чтобы в итоге суда можно было деблокировать и обеспечить им безопасный выход из портов Украины.
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