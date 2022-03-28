https://ria.ru/20220328/neonatsisty-1780573297.html

Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев, заявили в Минобороны

Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.03.2022

Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев, заявили в Минобороны

Свыше 4,5 миллиона мирных жителей удерживаются неонацистами в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах Украины в качестве живого щита, также в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:49

2022-03-28T21:49

2022-03-28T21:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 4,5 миллиона мирных жителей удерживаются неонацистами в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах Украины в качестве живого щита, также в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов", - сказал Мизинцев."Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 546 иностранцев из 19 государств", - добавил он.Также, по словам Мизинцева, более 60 иностранных судов остаются заблокированными в украинских портах, несмотря на предпринимаемые Российской Федерацией усилия. Безопасно выйти в море им не дают угроза обстрела и высокая минная опасность, созданные официальным Киевом."Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.Украинская сторона, по его словам, не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов и всячески уклоняется от взаимодействия в решении этого вопроса.Мизинцев призвал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев, чтобы в итоге суда можно было деблокировать и обеспечить им безопасный выход из портов Украины.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780549990.html

https://ria.ru/20220328/pytki-1780571798.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев