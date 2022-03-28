https://ria.ru/20220328/natsionalizatsiya-1780464697.html
Песков опроверг слухи о национализации имущества российских бизнесменов
Песков опроверг слухи о национализации имущества российских бизнесменов - РИА Новости, 28.03.2022
Песков опроверг слухи о национализации имущества российских бизнесменов
В Кремле опровергли слухи о том, что российские власти якобы допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей -... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:04
2022-03-28T14:04
2022-03-28T14:10
дмитрий песков
экономика
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Кремле опровергли слухи о том, что российские власти якобы допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что это "чистая утка", и порекомендовал не реагировать на такие вымыслы.Ранее на фоне комментариев крупных российских предпринимателей появились сообщения о возможности национализации не только иностранного имущества, но и российского бизнеса."Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи. Это чистая утка. Поэтому здесь просто нужно сохранять трезвость ума и на подобные вымыслы не реагировать", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли основание для таких опасений.
https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, экономика, россия
14:04 28.03.2022 (обновлено: 14:10 28.03.2022)
Песков опроверг слухи о национализации имущества российских бизнесменов
Пресс-секретарь Песков опроверг слухи о национализации имущества российских бизнесменов
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Кремле опровергли слухи о том, что российские власти якобы допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что это "чистая утка", и порекомендовал не реагировать на такие вымыслы.
Ранее на фоне комментариев крупных российских предпринимателей появились сообщения о возможности национализации не только иностранного имущества, но и российского бизнеса.
"Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи. Это чистая утка. Поэтому здесь просто нужно сохранять трезвость ума и на подобные вымыслы не реагировать", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли основание для таких опасений.