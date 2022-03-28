https://ria.ru/20220328/natsionalizatsiya-1780464697.html

Песков опроверг слухи о национализации имущества российских бизнесменов

Песков опроверг слухи о национализации имущества российских бизнесменов - РИА Новости, 28.03.2022

Песков опроверг слухи о национализации имущества российских бизнесменов

В Кремле опровергли слухи о том, что российские власти якобы допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей -... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:04

2022-03-28T14:04

2022-03-28T14:10

дмитрий песков

экономика

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Кремле опровергли слухи о том, что российские власти якобы допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что это "чистая утка", и порекомендовал не реагировать на такие вымыслы.Ранее на фоне комментариев крупных российских предпринимателей появились сообщения о возможности национализации не только иностранного имущества, но и российского бизнеса."Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи. Это чистая утка. Поэтому здесь просто нужно сохранять трезвость ума и на подобные вымыслы не реагировать", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли основание для таких опасений.

https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, экономика, россия