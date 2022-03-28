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Силы ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/natsionalisty-1780558567.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста
Силы ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста - РИА Новости, 28.03.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста
Военные ДНР с начала суток уничтожили 33 украинских националиста, также в понедельник погибли трое военнослужащих ДНР, следует из заявления Народной милиции... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:47
2022-03-28T19:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Военные ДНР с начала суток уничтожили 33 украинских националиста, также в понедельник погибли трое военнослужащих ДНР, следует из заявления Народной милиции республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 33 украинских националиста, один вертолет, одну БМП (боевую машину пехоты - ред.) и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении.Отмечается, что также были захвачены две БМП и склад с вооружением и боеприпасами."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга, и 16 получили ранения", - заявила Народная милиция.В заявлении также подчеркивается, что с начала специальной военной операции 427 украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/minoborony-1780554443.html
https://ria.ru/20220328/sklady-1780553082.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс
19:47 28.03.2022 (обновлено: 19:50 28.03.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста

Народная милиция ДНР: с начала суток уничтожены 33 украинских националиста

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Военные ДНР с начала суток уничтожили 33 украинских националиста, также в понедельник погибли трое военнослужащих ДНР, следует из заявления Народной милиции республики.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 33 украинских националиста, один вертолет, одну БМП (боевую машину пехоты - ред.) и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении.
Отмечается, что также были захвачены две БМП и склад с вооружением и боеприпасами.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга, и 16 получили ранения", - заявила Народная милиция.
В заявлении также подчеркивается, что с начала специальной военной операции 427 украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ДНР.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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