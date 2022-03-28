19:47 28.03.2022 (обновлено: 19:50 28.03.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста
Народная милиция ДНР: с начала суток уничтожены 33 украинских националиста
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Военные ДНР с начала суток уничтожили 33 украинских националиста, также в понедельник погибли трое военнослужащих ДНР, следует из заявления Народной милиции республики.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 33 украинских националиста, один вертолет, одну БМП (боевую машину пехоты - ред.) и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении.
Отмечается, что также были захвачены две БМП и склад с вооружением и боеприпасами.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга, и 16 получили ранения", - заявила Народная милиция.
В заявлении также подчеркивается, что с начала специальной военной операции 427 украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.