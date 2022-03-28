https://ria.ru/20220328/natsionalisty-1780558567.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста

Силы ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста - РИА Новости, 28.03.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста

Военные ДНР с начала суток уничтожили 33 украинских националиста, также в понедельник погибли трое военнослужащих ДНР, следует из заявления Народной милиции... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:47

2022-03-28T19:47

2022-03-28T19:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779399368_0:12:3075:1742_1920x0_80_0_0_11aee9ebcc3f74c22b370beef9df0c81.jpg

ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Военные ДНР с начала суток уничтожили 33 украинских националиста, также в понедельник погибли трое военнослужащих ДНР, следует из заявления Народной милиции республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 33 украинских националиста, один вертолет, одну БМП (боевую машину пехоты - ред.) и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении.Отмечается, что также были захвачены две БМП и склад с вооружением и боеприпасами."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга, и 16 получили ранения", - заявила Народная милиция.В заявлении также подчеркивается, что с начала специальной военной операции 427 украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/minoborony-1780554443.html

https://ria.ru/20220328/sklady-1780553082.html

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс