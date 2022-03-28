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Басурин объяснил "бесстрашие" украинских военных наркотиками - РИА Новости, 28.03.2022
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Басурин объяснил "бесстрашие" украинских военных наркотиками
Басурин объяснил "бесстрашие" украинских военных наркотиками - РИА Новости, 28.03.2022
Басурин объяснил "бесстрашие" украинских военных наркотиками
Украинские военные проявляют "бесстрашие", потому что принимают наркотики, о чем говорит большое число найденных шприцев, заявил представитель Народной милиции... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:42
2022-03-28T09:42
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 марта - РИА Новости. Украинские военные проявляют "бесстрашие", потому что принимают наркотики, о чем говорит большое число найденных шприцев, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Саша Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие - он ходил по улице, ходил по дому - и количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится нестрашно и они готовы воевать до последней капли крови", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/onischenko-1778855066.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
09:42 28.03.2022
 
Басурин объяснил "бесстрашие" украинских военных наркотиками

Басурин: украинские военные принимают наркотики, об этом говорят найденные шприцы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 марта - РИА Новости. Украинские военные проявляют "бесстрашие", потому что принимают наркотики, о чем говорит большое число найденных шприцев, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Саша Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие - он ходил по улице, ходил по дому - и количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится нестрашно и они готовы воевать до последней капли крови", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 14:50В мире
"Уже очевидно". Онищенко заявил, что Зеленский подсел на наркотики
 
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