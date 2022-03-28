https://ria.ru/20220328/narkotik-1780399838.html

Басурин объяснил "бесстрашие" украинских военных наркотиками

Басурин объяснил "бесстрашие" украинских военных наркотиками - РИА Новости, 28.03.2022

Басурин объяснил "бесстрашие" украинских военных наркотиками

Украинские военные проявляют "бесстрашие", потому что принимают наркотики, о чем говорит большое число найденных шприцев, заявил представитель Народной милиции... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:42

2022-03-28T09:42

2022-03-28T09:42

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владимир путин

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 28 марта - РИА Новости. Украинские военные проявляют "бесстрашие", потому что принимают наркотики, о чем говорит большое число найденных шприцев, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Саша Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие - он ходил по улице, ходил по дому - и количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится нестрашно и они готовы воевать до последней капли крови", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/onischenko-1778855066.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр