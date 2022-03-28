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В "Молдовагазе" выразил надежду на продление срока аудита долга за газ - РИА Новости, 28.03.2022
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В "Молдовагазе" выразил надежду на продление срока аудита долга за газ
В "Молдовагазе" выразил надежду на продление срока аудита долга за газ - РИА Новости, 28.03.2022
В "Молдовагазе" выразил надежду на продление срока аудита долга за газ
Срок проведения аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" может быть продлен, поскольку власти Молдавии не уложились в срок из-за объективных причин, считает РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:33
2022-03-28T14:33
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
украина
россия
в мире
природный газ
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Срок проведения аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" может быть продлен, поскольку власти Молдавии не уложились в срок из-за объективных причин, считает глава компании Вадим Чебан.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа."Я считаю, что решение можно найти, компромисс можно найти, из-за объективных причин этот срок можно продлить. Тем более, что есть платформа для дискуссий на уровне правления, на уровне наблюдательного совета, на уровне прямых контактов между правительством и "Газпромом", поэтому я думаю, что резонно было бы этот срок продлить", - заявил Чебан в комментарии радио Sputnik Moldova.Он отметил, что правительство Молдавии уже направило соответствующий запрос "Газпрому".Прошлой осенью Energocom уже проводила несколько тендеров для закупки небольших партий газа."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220328/gaz-1780437999.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, украина, россия, в мире, природный газ
14:33 28.03.2022
 
В "Молдовагазе" выразил надежду на продление срока аудита долга за газ

Глава "Молдовагаза" Чебан: срок аудита долга за газ перед "Газпромом" может быть продлен

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз"
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Срок проведения аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" может быть продлен, поскольку власти Молдавии не уложились в срок из-за объективных причин, считает глава компании Вадим Чебан.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа.
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"Я считаю, что решение можно найти, компромисс можно найти, из-за объективных причин этот срок можно продлить. Тем более, что есть платформа для дискуссий на уровне правления, на уровне наблюдательного совета, на уровне прямых контактов между правительством и "Газпромом", поэтому я думаю, что резонно было бы этот срок продлить", - заявил Чебан в комментарии радио Sputnik Moldova.
Он отметил, что правительство Молдавии уже направило соответствующий запрос "Газпрому".
"Основанием для прекращения поставок это может быть, но я думаю, страна без газа не останется, потому что правительство поручило госкомпании Energocom в экстренных случаях закупать газ", - добавил Чебан.
Прошлой осенью Energocom уже проводила несколько тендеров для закупки небольших партий газа.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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