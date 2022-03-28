В "Молдовагазе" выразил надежду на продление срока аудита долга за газ
Глава "Молдовагаза" Чебан: срок аудита долга за газ перед "Газпромом" может быть продлен
© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз"
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Срок проведения аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" может быть продлен, поскольку власти Молдавии не уложились в срок из-за объективных причин, считает глава компании Вадим Чебан.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа.
"Я считаю, что решение можно найти, компромисс можно найти, из-за объективных причин этот срок можно продлить. Тем более, что есть платформа для дискуссий на уровне правления, на уровне наблюдательного совета, на уровне прямых контактов между правительством и "Газпромом", поэтому я думаю, что резонно было бы этот срок продлить", - заявил Чебан в комментарии радио Sputnik Moldova.
Он отметил, что правительство Молдавии уже направило соответствующий запрос "Газпрому".
"Основанием для прекращения поставок это может быть, но я думаю, страна без газа не останется, потому что правительство поручило госкомпании Energocom в экстренных случаях закупать газ", - добавил Чебан.
Прошлой осенью Energocom уже проводила несколько тендеров для закупки небольших партий газа.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.