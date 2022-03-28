https://ria.ru/20220328/minoborony-1780554443.html

Российская авиация поразила за сутки 41 военный объект на Украине

Российская авиация поразила за сутки 41 военный объект на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

Российская авиация поразила за сутки 41 военный объект на Украине

Оперативно-тактическая авиация РФ за сутки поразила 41 объект украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:21

2022-03-28T19:21

2022-03-28T19:42

обострение ситуации в днр и лнр

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

россия

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780557897_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c8b82e2906efcd058ea0dcb2ff7c055.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за сутки поразила 41 объект украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение суток оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины. Среди них: две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220328/sklady-1780553082.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины 2022-03-28T19:21 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия, безопасность, в мире