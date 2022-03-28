https://ria.ru/20220328/minoborony-1780554443.html
Российская авиация поразила за сутки 41 военный объект на Украине
Российская авиация поразила за сутки 41 военный объект на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
Российская авиация поразила за сутки 41 военный объект на Украине
Оперативно-тактическая авиация РФ за сутки поразила 41 объект украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:21
2022-03-28T19:21
2022-03-28T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
россия
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в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за сутки поразила 41 объект украинских войск, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение суток оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины. Среди них: две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины
Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины
2022-03-28T19:21
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия, безопасность, в мире
19:21 28.03.2022 (обновлено: 19:42 28.03.2022)
Российская авиация поразила за сутки 41 военный объект на Украине
Минобороны: оперативно-тактическая авиация РФ поразила за сутки 41 военный объект Украины