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Более 500 врачей Подмосковья получили бесплатные земельные участки
Более 500 врачей Подмосковья получили бесплатные земельные участки - РИА Новости, 28.03.2022
Более 500 врачей Подмосковья получили бесплатные земельные участки
Более 500 медиков в Московской области получили бесплатно земельный участок для строительства дома или ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:06
2022-03-28T19:06
2022-03-28T19:06
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 500 медиков в Московской области получили бесплатно земельный участок для строительства дома или ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщил телеканал "360".Претендовать на земельные участки могут врачи 36 специальностей – это педиатры, терапевты, акушеры, психиатры-наркологи, кардиологи и другие.Участки выдают в Богородском, Сергиево-Посадском, Волоколамском, Дмитровском, Лосино-Петровском, Пушкинском, Раменском городских округах, Воскресенске, Домодедове, Егорьевске, Зарайске, Клину, Коломне, Луховицах, Можайске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Рузе, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Талдоме, Чехове, Шатуре и Щелкове.Программа, инициированная губернатором региона Андреем Воробьевым, стартовала в июле прошлого года. В 2022 году планируют выдать тысячу участков.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Более 500 медиков в Московской области получили бесплатно земельный участок для строительства дома или ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Претендовать на земельные участки могут врачи 36 специальностей – это педиатры, терапевты, акушеры, психиатры-наркологи, кардиологи и другие.
Участки выдают в Богородском, Сергиево-Посадском, Волоколамском, Дмитровском, Лосино-Петровском, Пушкинском, Раменском городских округах, Воскресенске, Домодедове, Егорьевске, Зарайске, Клину, Коломне, Луховицах, Можайске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Рузе, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Талдоме, Чехове, Шатуре и Щелкове.
Программа, инициированная губернатором региона Андреем Воробьевым, стартовала в июле прошлого года. В 2022 году планируют выдать тысячу участков.