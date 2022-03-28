https://ria.ru/20220328/mariupol-1780549990.html

Украинские нацбаты строили в Мариуполе баррикады из гражданских автобусов

Украинские нацбаты строили в Мариуполе баррикады из гражданских автобусов - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские нацбаты строили в Мариуполе баррикады из гражданских автобусов

Боевики украинского нацполка "Азов" (против них в РФ возбуждено уголовное дело) строили в Мариуполе баррикады из автобусов, которыми можно было вывезти людей,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:01

2022-03-28T19:01

2022-03-28T19:02

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МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Боевики украинского нацполка "Азов" (против них в РФ возбуждено уголовное дело) строили в Мариуполе баррикады из автобусов, которыми можно было вывезти людей, передает корреспондент РИА Новости в своем видео с места событий."Это вот они из автобусов баррикады выстраивали (корреспондент, обращаясь к военным ДНР)? Так на этих автобусах вывозить людей бы, а (боевики "Азова") выстроили баррикады", - говорит журналист."А что: они из людей живой щит сделали", - отвечает ему в кадре боец ДНР.Корреспондент пояснил, что все эти автобусы - городские, они расставлены по всему городу. Сгоревшие автобусы - одна из отличительных черт действий украинских националистов."Эти автобусы бы очень пригодились для вывоза по гуманитарным коридорам, которые давались с первых дней боев, но украинские власти не пошли на это и прикрылись людьми, как живым щитом", - уточняет журналист.Он отмечает, что интенсивность боев во многих районах города спала, люди ходят и собирают гуманитарную помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Никого не выпускали, никто не мог выехать" – Илона о нацбатальоне и живом щите "Никого не выпускали, никто не мог выехать" – Илона рассказала, как батальон "Азов" прикрывался мирным населением, как удалось бежать ее родственникам. 2022-03-28T19:01 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь