https://ria.ru/20220328/mariupol-1780549990.html
Украинские нацбаты строили в Мариуполе баррикады из гражданских автобусов
Украинские нацбаты строили в Мариуполе баррикады из гражданских автобусов - РИА Новости, 28.03.2022
Украинские нацбаты строили в Мариуполе баррикады из гражданских автобусов
Боевики украинского нацполка "Азов" (против них в РФ возбуждено уголовное дело) строили в Мариуполе баррикады из автобусов, которыми можно было вывезти людей,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:01
2022-03-28T19:01
2022-03-28T19:02
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780218407_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0506c8b4fbd739f4a030ebf468d1b232.jpg
МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Боевики украинского нацполка "Азов" (против них в РФ возбуждено уголовное дело) строили в Мариуполе баррикады из автобусов, которыми можно было вывезти людей, передает корреспондент РИА Новости в своем видео с места событий."Это вот они из автобусов баррикады выстраивали (корреспондент, обращаясь к военным ДНР)? Так на этих автобусах вывозить людей бы, а (боевики "Азова") выстроили баррикады", - говорит журналист."А что: они из людей живой щит сделали", - отвечает ему в кадре боец ДНР.Корреспондент пояснил, что все эти автобусы - городские, они расставлены по всему городу. Сгоревшие автобусы - одна из отличительных черт действий украинских националистов."Эти автобусы бы очень пригодились для вывоза по гуманитарным коридорам, которые давались с первых дней боев, но украинские власти не пошли на это и прикрылись людьми, как живым щитом", - уточняет журналист.Он отмечает, что интенсивность боев во многих районах города спала, люди ходят и собирают гуманитарную помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html
донецкая народная республика
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780218407_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6c45d810e423164ef542df5a11f3c51b.jpg
"Никого не выпускали, никто не мог выехать" – Илона о нацбатальоне и живом щите
"Никого не выпускали, никто не мог выехать" – Илона рассказала, как батальон "Азов" прикрывался мирным населением, как удалось бежать ее родственникам.
2022-03-28T19:01
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь
19:01 28.03.2022 (обновлено: 19:02 28.03.2022)
Украинские нацбаты строили в Мариуполе баррикады из гражданских автобусов
Боевики нацполка "Азов" строили в Мариуполе баррикады из автобусов для вывоза людей
МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Боевики украинского нацполка "Азов" (против них в РФ возбуждено уголовное дело) строили в Мариуполе баррикады из автобусов, которыми можно было вывезти людей, передает корреспондент РИА Новости в своем видео с места событий.
"Это вот они из автобусов баррикады выстраивали (корреспондент, обращаясь к военным ДНР
)? Так на этих автобусах вывозить людей бы, а (боевики "Азова") выстроили баррикады", - говорит журналист.
"А что: они из людей живой щит сделали", - отвечает ему в кадре боец ДНР.
Корреспондент пояснил, что все эти автобусы - городские, они расставлены по всему городу. Сгоревшие автобусы - одна из отличительных черт действий украинских националистов.
"Эти автобусы бы очень пригодились для вывоза по гуманитарным коридорам, которые давались с первых дней боев, но украинские власти не пошли на это и прикрылись людьми, как живым щитом", - уточняет журналист.
Он отмечает, что интенсивность боев во многих районах города спала, люди ходят и собирают гуманитарную помощь.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.