https://ria.ru/20220328/mariupol-1780530749.html

Корреспондент РИА Новости пристроил в приют найденную в Мариуполе кошку

Корреспондент РИА Новости пристроил в приют найденную в Мариуполе кошку - РИА Новости, 28.03.2022

Корреспондент РИА Новости пристроил в приют найденную в Мариуполе кошку

Корреспондент РИА Новости пристроил в приют кошку, которую он забрал из разрушенного мариупольского аэропорта, животное отправится в Еленовку (село под... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:31

2022-03-28T17:31

2022-03-28T18:36

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МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости пристроил в приют кошку, которую он забрал из разрушенного мариупольского аэропорта, животное отправится в Еленовку (село под Волновахой)."Если не будет желающих (забрать кошку – ред.), то она остается в приюте, но остается в приюте, который в Еленовке, потому что у меня здесь коты, которые к улице непривыкшие - домашние, а у нее есть выгул на улице в загородке, летом там курорт для них", - рассказала местная жительница, представившаяся Кристиной Александровной, которой передали кошку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780396912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бездомного кота из Мариуполя пристроили в приют Корреспондент РИА Новости пристроил в приют кошку, которую забрал из разрушенного мариупольского аэропорта. 2022-03-28T17:31 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, донбасс, мариуполь