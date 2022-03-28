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В ДНР рассказали об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780519546.html
В ДНР рассказали об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами
В ДНР рассказали об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами - РИА Новости, 28.03.2022
В ДНР рассказали об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами
Засевшие в жилых домах Мариуполя украинские снайперы до сих пор представляют серьёзную опасность, недавно ими был убит мирный житель, рассказал корреспонденту... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:03
2022-03-28T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Засевшие в жилых домах Мариуполя украинские снайперы до сих пор представляют серьёзную опасность, недавно ими был убит мирный житель, рассказал корреспонденту РИА Новости ополченец Донецкой народной республики с позывным "Лис"."Работают снайперы Украины с той стороны (Проспекта строителей - ред.), гражданского вот застрелили недавно, может, тридцати-сорока лет", - сказал он.В настоящее время Мариуполь остается разбит на сектора, одни из которых находятся под контролем украинских войск и полка "Азов", другие - под контролем сил Донецкой народной республики. На кадрах, снятых корреспондентом агентства, видно, что в городе не осталось почти ни одного целого здания, большинство из них разрушены, покрыты чёрной копотью.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ополченец ДНР об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами
Ополченец ДНР рассказал РИА Новости об убийствах мирных жителей Мариуполя украинскими снайперами
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр
17:03 28.03.2022 (обновлено: 20:00 28.03.2022)
 
В ДНР рассказали об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами

Ополченец ДНР: сидящие в мариупольских жилых домах украинские снайперы до сих пор опасны

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Засевшие в жилых домах Мариуполя украинские снайперы до сих пор представляют серьёзную опасность, недавно ими был убит мирный житель, рассказал корреспонденту РИА Новости ополченец Донецкой народной республики с позывным "Лис".
"Работают снайперы Украины с той стороны (Проспекта строителей - ред.), гражданского вот застрелили недавно, может, тридцати-сорока лет", - сказал он.
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В настоящее время Мариуполь остается разбит на сектора, одни из которых находятся под контролем украинских войск и полка "Азов", другие - под контролем сил Донецкой народной республики. На кадрах, снятых корреспондентом агентства, видно, что в городе не осталось почти ни одного целого здания, большинство из них разрушены, покрыты чёрной копотью.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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