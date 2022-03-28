https://ria.ru/20220328/mariupol-1780519546.html

В ДНР рассказали об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами

В ДНР рассказали об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами - РИА Новости, 28.03.2022

В ДНР рассказали об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами

Засевшие в жилых домах Мариуполя украинские снайперы до сих пор представляют серьёзную опасность, недавно ими был убит мирный житель, рассказал корреспонденту... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:03

2022-03-28T17:03

2022-03-28T20:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

мариуполь

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780559684_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcb9b2245ed11c561954409f121204a3.png

МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Засевшие в жилых домах Мариуполя украинские снайперы до сих пор представляют серьёзную опасность, недавно ими был убит мирный житель, рассказал корреспонденту РИА Новости ополченец Донецкой народной республики с позывным "Лис"."Работают снайперы Украины с той стороны (Проспекта строителей - ред.), гражданского вот застрелили недавно, может, тридцати-сорока лет", - сказал он.В настоящее время Мариуполь остается разбит на сектора, одни из которых находятся под контролем украинских войск и полка "Азов", другие - под контролем сил Донецкой народной республики. На кадрах, снятых корреспондентом агентства, видно, что в городе не осталось почти ни одного целого здания, большинство из них разрушены, покрыты чёрной копотью.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

донецкая народная республика

украина

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ополченец ДНР об убийствах жителей Мариуполя украинскими снайперами Ополченец ДНР рассказал РИА Новости об убийствах мирных жителей Мариуполя украинскими снайперами 2022-03-28T17:03 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр