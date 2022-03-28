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В Мариуполе пострадали 11 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780402036.html
В Мариуполе пострадали 11 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ
В Мариуполе пострадали 11 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.03.2022
В Мариуполе пострадали 11 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ
Одиннадцать мирных жителей ранее освобожденной части Мариуполя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:57
2022-03-28T09:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей ранее освобожденной части Мариуполя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В списке пострадавших числится ребенок 2007 года рождения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
09:57 28.03.2022
 
В Мариуполе пострадали 11 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

ДНР: из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 11 жителей Мариуполя, в том числе ребенок

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей ранее освобожденной части Мариуполя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В списке пострадавших числится ребенок 2007 года рождения.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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