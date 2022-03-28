https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780450302.html
Препятствий в поставках лекарств для детей нет, заявила Львова-Белова
Препятствий в поставках лекарств для детей нет, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 28.03.2022
Препятствий в поставках лекарств для детей нет, заявила Львова-Белова
Никаких препятствий поставок лекарственных препаратов для детей на фоне санкций нет, единственное, отмечается рост цен, заявила РИА Новости уполномоченная по... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:12
2022-03-28T13:12
2022-03-28T13:23
общество
санкции в отношении россии
александр ткаченко (протоиерей)
здоровье - общество
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никаких препятствий поставок лекарственных препаратов для детей на фоне санкций нет, единственное, отмечается рост цен, заявила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."Пока никаких препятствий поставок препаратов нет, единственное, что выросла цена", - сказала Львова-Белова, отвечая на вопрос, есть ли проблемы с обеспечением лекарств на фоне санкций.Отдельно омбудсмен коснулась лекарств для лечения орфанных заболеваний в рамках фонда "Круг добра"."Я могу сказать про орфанные заболевания точно, потому что встречалась с отцом Александром Ткаченко, кто возглавляет "круг добра", есть сейчас сложности с увеличением стоимости препаратов, но никаких перебоев. Вся система работает на то, чтобы перебоев с поставками не было, сейчас нашли каналы для тех препаратов, у которых возникали сложности в силу транспортной логистики и прочего. "Круг добра" этот вопрос решил, но в регионы, когда появляются перебои с поставками, в ручном режиме отрабатываем", - заключила омбудсмен.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/lekarstva-1780432940.html
https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780418046.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкции в отношении россии, александр ткаченко (протоиерей), здоровье - общество, фонд "круг добра"
13:12 28.03.2022 (обновлено: 13:23 28.03.2022)
Препятствий в поставках лекарств для детей нет, заявила Львова-Белова
Омбудсмен Львова-Белова заявила, что препятствий в поставках лекарств для детей нет