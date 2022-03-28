https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780450302.html

Препятствий в поставках лекарств для детей нет, заявила Львова-Белова

Препятствий в поставках лекарств для детей нет, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 28.03.2022

Препятствий в поставках лекарств для детей нет, заявила Львова-Белова

Никаких препятствий поставок лекарственных препаратов для детей на фоне санкций нет, единственное, отмечается рост цен, заявила РИА Новости уполномоченная по... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:12

2022-03-28T13:12

2022-03-28T13:23

общество

санкции в отношении россии

александр ткаченко (протоиерей)

здоровье - общество

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никаких препятствий поставок лекарственных препаратов для детей на фоне санкций нет, единственное, отмечается рост цен, заявила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."Пока никаких препятствий поставок препаратов нет, единственное, что выросла цена", - сказала Львова-Белова, отвечая на вопрос, есть ли проблемы с обеспечением лекарств на фоне санкций.Отдельно омбудсмен коснулась лекарств для лечения орфанных заболеваний в рамках фонда "Круг добра"."Я могу сказать про орфанные заболевания точно, потому что встречалась с отцом Александром Ткаченко, кто возглавляет "круг добра", есть сейчас сложности с увеличением стоимости препаратов, но никаких перебоев. Вся система работает на то, чтобы перебоев с поставками не было, сейчас нашли каналы для тех препаратов, у которых возникали сложности в силу транспортной логистики и прочего. "Круг добра" этот вопрос решил, но в регионы, когда появляются перебои с поставками, в ручном режиме отрабатываем", - заключила омбудсмен.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/lekarstva-1780432940.html

https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780418046.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкции в отношении россии, александр ткаченко (протоиерей), здоровье - общество, фонд "круг добра"