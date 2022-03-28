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Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
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Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств, пишут СМИ
Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств, пишут СМИ
Минздрав России по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал сбор данных по лекарствам, которые не выпускаются в РФ и дружественных странах, на случай... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:14
2022-03-28T08:56
общество
татьяна голикова
россия
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минздрав России по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал сбор данных по лекарствам, которые не выпускаются в РФ и дружественных странах, на случай дефицита из-за ухода с российского рынка иностранных поставщиков, пишет газета "Ведомости"."Для предотвращения дефицита Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. Восемнадцатого марта ведомство по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами", - говорится в сообщении. Отмечается, что "меры принимаются на случай ухода иностранных фармпроизводителей".По данным издания, это следует из письма от 21 марта, которое направил в регионы клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров."Ведомости" подчеркивают, что существование письма изданию подтвердили источник в Госдуме, два представителя фармкомпаний и представитель Минздрава. Последний сообщил изданию, это делается для того, чтобы регионы в случае нарушений логистики заранее знали, чем заменить медикаменты. Он подчеркнул, что фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а Минздрав не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств."В письме Минздрава речь идет о взаимозаменяемости внутри терапевтической группы... Клинические фармакологи смогут дать клинические рекомендации, какой антибиотик или вирусный препарат можно заменить на другой. А провизоры и фармацевты имеют полномочия предлагать препараты исключительно по действующему веществу, то есть только прямые дженерики", - приводит издание слова члена комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгения Нифантьева.
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780332292.html
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общество, татьяна голикова, россия, госдума рф, санкции в отношении россии
08:14 28.03.2022 (обновлено: 08:56 28.03.2022)
 
Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств, пишут СМИ

"Ведомости": Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств на случай дефицита

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минздрав России по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал сбор данных по лекарствам, которые не выпускаются в РФ и дружественных странах, на случай дефицита из-за ухода с российского рынка иностранных поставщиков, пишет газета "Ведомости".
"Для предотвращения дефицита Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. Восемнадцатого марта ведомство по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами", - говорится в сообщении. Отмечается, что "меры принимаются на случай ухода иностранных фармпроизводителей".
По данным издания, это следует из письма от 21 марта, которое направил в регионы клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров.
"Ведомости" подчеркивают, что существование письма изданию подтвердили источник в Госдуме, два представителя фармкомпаний и представитель Минздрава. Последний сообщил изданию, это делается для того, чтобы регионы в случае нарушений логистики заранее знали, чем заменить медикаменты. Он подчеркнул, что фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а Минздрав не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств.
"В письме Минздрава речь идет о взаимозаменяемости внутри терапевтической группы... Клинические фармакологи смогут дать клинические рекомендации, какой антибиотик или вирусный препарат можно заменить на другой. А провизоры и фармацевты имеют полномочия предлагать препараты исключительно по действующему веществу, то есть только прямые дженерики", - приводит издание слова члена комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгения Нифантьева.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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