https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780391018.html

Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств, пишут СМИ

Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2022

Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств, пишут СМИ

Минздрав России по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал сбор данных по лекарствам, которые не выпускаются в РФ и дружественных странах, на случай... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:14

2022-03-28T08:14

2022-03-28T08:56

общество

татьяна голикова

россия

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минздрав России по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал сбор данных по лекарствам, которые не выпускаются в РФ и дружественных странах, на случай дефицита из-за ухода с российского рынка иностранных поставщиков, пишет газета "Ведомости"."Для предотвращения дефицита Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. Восемнадцатого марта ведомство по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами", - говорится в сообщении. Отмечается, что "меры принимаются на случай ухода иностранных фармпроизводителей".По данным издания, это следует из письма от 21 марта, которое направил в регионы клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров."Ведомости" подчеркивают, что существование письма изданию подтвердили источник в Госдуме, два представителя фармкомпаний и представитель Минздрава. Последний сообщил изданию, это делается для того, чтобы регионы в случае нарушений логистики заранее знали, чем заменить медикаменты. Он подчеркнул, что фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а Минздрав не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств."В письме Минздрава речь идет о взаимозаменяемости внутри терапевтической группы... Клинические фармакологи смогут дать клинические рекомендации, какой антибиотик или вирусный препарат можно заменить на другой. А провизоры и фармацевты имеют полномочия предлагать препараты исключительно по действующему веществу, то есть только прямые дженерики", - приводит издание слова члена комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгения Нифантьева.

https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780332292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, татьяна голикова, россия, госдума рф, санкции в отношении россии