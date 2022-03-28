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Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 94 рублей
Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 94 рублей - РИА Новости, 28.03.2022
Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 94 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на вторник, 29 марта, снизился на 1,9493 рубля — до 93,7125 рубля. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:29
2022-03-28T17:29
2022-03-28T18:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на вторник, 29 марта, снизился на 1,9493 рубля — до 93,7125 рубля.Курс евро тоже упал — на 2,5948 рубля, до 102,6714. ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, доллар, евро, валюта, рубль, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф)
17:29 28.03.2022 (обновлено: 18:01 28.03.2022)
Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 94 рублей
Центробанк снизил официальный курс доллара на 29 марта до уровня 93,71 рубля