Аналитик рассказал, что оказывает давление на курс рубля
Аналитик Маслов допустил спад курса рубля из-за новых санкций, решений ФРС США и COVID-19
График курса евро
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.
“Сейчас ведется полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению”, - отметил собеседник агентства.
"Газовый демарш"
Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, будет больше рассказал, в свою очередь, "Прайму" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
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Значительных изменений баланса спроса и предложения на валютном рынке он не ждет. “Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль – то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)”, - пояснил он свою позицию.
При этом импортерам, вероятно, понадобится некоторый запас рублей для осуществления бесперебойных расчетов, что укрепит спрос на нацвалюту России и поможет несколько снизить санкционные ограничения, заключил он.
Западные санкции
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Позже президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.