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Аналитик рассказал, что оказывает давление на курс рубля - РИА Новости, 28.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220328/kurs-1780382943.html
Аналитик рассказал, что оказывает давление на курс рубля
Аналитик рассказал, что оказывает давление на курс рубля - РИА Новости, 28.03.2022
Аналитик рассказал, что оказывает давление на курс рубля
Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T03:33
2022-03-28T03:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сергей лавров
владимир путин
сша
россия
китай
евросоюз
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.По его словам, повышение ставки ФРС США укрепит доллар, что добавит рублю негатива. Кроме того, в Китае и других странах наблюдается очередная волна распространения коронавируса — пандемический фактор не стоит сбрасывать со счетов."Газовый демарш"Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, будет больше рассказал, в свою очередь, "Прайму" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.Значительных изменений баланса спроса и предложения на валютном рынке он не ждет. “Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль – то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)”, - пояснил он свою позицию.При этом импортерам, вероятно, понадобится некоторый запас рублей для осуществления бесперебойных расчетов, что укрепит спрос на нацвалюту России и поможет несколько снизить санкционные ограничения, заключил он.Западные санкцииЗападные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780271172.html
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экономика, сергей лавров, владимир путин, сша, россия, китай, евросоюз, федеральная резервная система сша, рубль
03:33 28.03.2022
 
Аналитик рассказал, что оказывает давление на курс рубля

Аналитик Маслов допустил спад курса рубля из-за новых санкций, решений ФРС США и COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГрафик курса евро
График курса евро - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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График курса евро
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Помимо санкций и контрсанкций, на курс рубля давят и другие факторы, в частности, связанные с действиями Федрезерва США, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.
“Сейчас ведется полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению”, - отметил собеседник агентства.
По его словам, повышение ставки ФРС США укрепит доллар, что добавит рублю негатива. Кроме того, в Китае и других странах наблюдается очередная волна распространения коронавируса — пандемический фактор не стоит сбрасывать со счетов.

"Газовый демарш"

Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, будет больше рассказал, в свою очередь, "Прайму" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 20:32
Байден оговорился, заявив, что доллар стоит 200 рублей
Значительных изменений баланса спроса и предложения на валютном рынке он не ждет. “Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль – то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)”, - пояснил он свою позицию.
При этом импортерам, вероятно, понадобится некоторый запас рублей для осуществления бесперебойных расчетов, что укрепит спрос на нацвалюту России и поможет несколько снизить санкционные ограничения, заключил он.

Западные санкции

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Позже президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСергей ЛавровВладимир ПутинСШАРоссияКитайЕвросоюзФедеральная резервная система СШАРубль
 
 
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