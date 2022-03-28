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Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в Европе
Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в Европе - РИА Новости, 28.03.2022
Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в Европе
Европейцы выходят на улицы из-за роста цен.
2022-03-28T11:22
2022-03-28T11:22
2022-03-28T11:22
видео
санкции
европа
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В Испании водители бастуют против подорожания бензина. В Греции фермеры возмущены ростом цен на энергоносители. Жители Германии недовольны отсутствием в магазинах муки, макарон и подсолнечного масла. Во многих городах ввели правило: один товар в одни руки, что привело к настоящей борьбе за продукты. Экономический кризис в Европе начался после принятия жестких санкций в адрес России. Протесты охватили также Албанию, Италию и Францию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в Европе
Европейцы выходят на улицы из-за роста цен. В Испании водители бастуют против подорожания бензина. В Греции фермеры возмущены ростом цен на энергоносители. Жители Германии недовольны отсутствием в магазинах муки, макарон и подсолнечного масла. Во многих городах ввели правило: один товар в одни руки, что привело к настоящей борьбе за продукты. Экономический кризис в Европе начался после принятия жестких санкций в адрес России. Протесты охватили также Албанию, Италию и Францию.
2022-03-28T11:22
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PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, санкции, европа, видео
Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в Европе
Европейцы выходят на улицы из-за роста цен.